Day 7 of Navratri: नवरात्रि के 7वें दिन आज देवी कालरात्रि की करें आराधना, जानें पूजा विधि. बीज मंत्र, आरती और भोग तक  

Devi Kalratri Puja Vidhi: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन, सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की विशेष पूजा का विधान है. कई घरों में इस दिन पूजा के बाद ही नवरात्रि व्रत तोड़ा जाता है. इस दिन निशा पूजा का भी विशेष महत्व है. आइए जानते हैं देवी कालरात्रि का स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र और कथा.

नवरात्रि के सातवां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है. मां कालरात्रि देवी काली का एक रूप हैं.वह त्रिनेत्रधारी हैं और उनकी सवारी गधा है, देवी की चार भुजाएं हैं और दाहिना हाथ वरमुद्रा और अभयमुद्रा, जो भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती हैं. मां बाएं हाथ में वह लोहे का कांटा और तलवार धारण करती हैंं, माता का रंग गहरा काला है.

मां कालरात्रि की पूजा विधि, प्रसाद एवं मंत्र:



1-सप्तमी की सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.

2-लकड़ी के पाट पर मां कालरात्रि की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें.

3-दीपक और धूप जलाकर पूजा शुरू करें.

4-रोली (सिंदूर), चावल और नैवेद्य (प्रसाद) सहित सोलह अनुष्ठानों के साथ पूजा करें.





मां कालरात्रि का प्रसाद और फूल:



मां कालरात्रि को गुड़ और चीकू का प्रसाद बहुत पसंद है.उन्हें रात्रि की रानी का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है.



मां कालरात्रि का बीज मंत्र:

"ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रियै नमः."

इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करें. यदि उपलब्ध न हो तो रुद्राक्ष की माला भी इस्तेमाल की जा सकती है.मंत्र जाप के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

अंत में देवी की आरती करें. आरती के बाद कथा सुनें...

मां कालरात्रि की आरती

कालरात्रि जय जय महाकाली।

काल के मुंह से बचाने वाली॥

दुष्ट संघारक नाम तुम्हारा।

महाचंडी तेरा अवतारा॥पृथ्वी और आकाश पे सारा।

महाकाली है तेरा पसारा॥

खड्ग खप्पर रखने वाली।

दुष्टों का लहू चखने वाली॥

कलकत्ता स्थान तुम्हारा।

सब जगह देखूं तेरा नजारा॥

सभी देवता सब नर-नारी।

गावें स्तुति सभी तुम्हारी॥

रक्तदन्ता और अन्नपूर्णा।

कृपा करे तो कोई भी दुःख ना॥

ना कोई चिंता रहे ना बीमारी।

ना कोई गम ना संकट भारी॥

उस पर कभी कष्ट ना आवे।

महाकाली माँ जिसे बचावे॥

तू भी भक्त प्रेम से कह।

कालरात्रि माँ तेरी जय॥

मां कालरात्रि की कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, रक्तबीज नाम का एक राक्षस था जो अपनी शक्तियों का प्रयोग देवताओं और मनुष्यों को परेशान करने के लिए करता था. उसकी विशेषता यह थी कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती, तो उससे एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता. इस समस्या से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए. भगवान शिव के अनुरोध पर, माँ पार्वती ने अपने तेज और शक्ति से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया. जब रक्तबीज युद्ध में प्रकट हुआ, तो माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया और उसके शरीर से बहते रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही निगल लिया. इस प्रकार, रक्तबीज का नाश हुआ और ब्रह्मांड उसके आतंक से मुक्त हुआ.

