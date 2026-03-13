Dasha Mata Vrat 2026 Katha: दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Egg Boiling: अंडे उबालते वक्त पानी में नींबू क्यों डालते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह

दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Allu Arjun के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी Deepika Padukone? फिल्म के अगले शेड्यूल और शूटिंग लोकेशन को लेकर बड़ा खुलासा

6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता

Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद

धर्म

धर्म

दशा माता मां पार्वती का स्वरूप है, जिनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है. व्यक्ति के जीवन में चल रही कठिनाईयां खत्म हो जाती हैं.

Nitin Sharma

Updated : Mar 13, 2026, 01:30 PM IST

हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत रखा जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं माता दशा की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं. साथ ही व्रत का संकल्प लेती हैं. इस बार दशा माता व्रत 13 मार्च 2026 को रखा जाएगा. इस दिन मां पार्वती स्वरूप दशा माता की पूजा अर्चना और व्रत करने के साथ ही महिलाएं 10 गांठ वाला सूत के धागे से बना माला पीपल के वृक्ष पर अर्पित करती हैं. इसके बाद इसे गले में धारण करती हैं. इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है. जीवन में खुशहाली आती है. 

बिना कथा के अधूरा होता है यह व्रत

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता व्रत रखा जाएगा. इस बार यह व्रत 13 मार्च को पड़ रहा है. इसमें दशमी तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 28 मिनट से पर होगी. वहीं इसका समापन 14 मार्च 2026 को सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर होगा. इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ ही कथा का पढ़ करती हैं. मान्यता है कि बिना दशा माता की कथा पढ़ें यह व्रत अधूरा माना जाता है...

दशा माता व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी का नाम दमयंती था. उनके राज्य में सभी लोग सुख-शांति से रहते थे और राज्य समृद्ध था. एक दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई. उसके गले में पीले रंग का एक डोरा बंधा हुआ था. रानी ने उससे उस डोरे के बारे में पूछा तो ब्राह्मणी ने बताया कि यह दशा माता का पवित्र डोरा है. उसने कहा कि इसे धारण करने से घर में सुख-संपत्ति और अन्न-धन की कभी कमी नहीं होती. यह सुनकर रानी ने भी वह डोरा अपने गले में पहन लिया.

राजा की भूल से बढ़ा दशा देवी का प्रकोप

जब राजा नल ने रानी के गले में वह डोरा देखा तो उन्होंने पूछा कि यह क्या है. रानी ने उन्हें सारी बात बता दी. राजा ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, इसलिए इस डोरे की जरूरत नहीं है. उन्होंने रानी से उसे तोड़ने के लिए कहा, लेकिन रानी ने मना कर दिया. इसके बाद राजा ने क्रोधित होकर वह डोरा तोड़कर फेंक दिया. उसी रात राजा को स्वप्न में एक वृद्धा दिखाई दी, जो वास्तव में दशा माता थीं. उन्होंने राजा से कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे और बुरे दिन शुरू हो जाएंगे.

बहुत कठिन समय की शुरुआत

इसके बाद धीरे-धीरे राजा का सारा धन और वैभव नष्ट होने लगा. राज्य में संकट आने लगे और राजा की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा. राजा नल और रानी दमयंती अपने दोनों बच्चों के साथ दूसरे देश की ओर निकल पड़े. रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. एक जगह उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए एक भील राजा के पास छोड़ दिया और आगे बढ़ गए.

रास्ते में ली कई परीक्षाएं

आगे चलकर वे राजा के एक मित्र के घर पहुंचे. वहां उनका आदर-सत्कार हुआ. रात को जब वे सो रहे थे तो कमरे में टंगी एक खूंटी ने मित्र की पत्नी का कीमती हार निगल लिया. रानी ने यह दृश्य देख लिया, लेकिन सुबह लोगों को गलतफहमी न हो इसलिए वे रात में ही वहां से निकल गए. आगे चलकर राजा की बहन का गांव आया. बहन उनसे मिलने आई और खाने के लिए कांदा-रोटी लाई. राजा ने खाना खा लिया, लेकिन रानी ने अपनी रोटी जमीन में गाड़ दी. रास्ते में राजा ने नदी से मछलियां पकड़कर रानी से कहा कि उन्हें भूनकर खाना तैयार करे, जबकि वह पास के गांव से भोजन लाने गए. लेकिन दुर्भाग्य से चील ने राजा के हाथ से भोजन गिरा दिया. वहीं दूसरी ओर रानी द्वारा भुनी जा रही मछलियां भी जीवित होकर नदी में वापस चली गईं. दोनों ने एक-दूसरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन दुखी हो गए. आखिरकार वे रानी के मायके के गांव पहुंचे. वहां राजा ने कहा कि रानी महल में दासी का काम कर ले और वह कहीं मजदूरी कर लेंगे. रानी ने महल में दासी का काम शुरू कर दिया और राजा ने तेली के यहां काम करना शुरू कर दिया.

माता के प्रकोप से हुई ऐसी दशा

एक दिन जब सभी रानियां स्नान के बाद अपने बाल संवार रही थीं, तब राजमाता ने दासी यानी दमयंती के सिर में पद्म का निशान देखा. यह देखकर उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई. तब दमयंती ने बताया कि वही उनकी बेटी है और दशा माता के प्रकोप के कारण उनकी यह स्थिति हुई है. इसके बाद दमयंती ने श्रद्धा से दशा माता का व्रत और पूजा की. उन्होंने अपनी गलती के लिए देवी से क्षमा मांगी. माता की कृपा से धीरे-धीरे उनके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगीं. राजा नल को फिर से सम्मान और सुख मिलने लगा. कुछ समय बाद दमयंती के पिता ने उन्हें धन-संपत्ति देकर विदा किया और वे दोनों अपने राज्य लौटने लगे. रास्ते में कई पुराने स्थानों से गुजरते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ जो भी घटनाएं हुई थीं, वे सब दशा माता के प्रकोप का परिणाम थीं. जब वे अपने राज्य पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. देवी की कृपा से उनका राज्य, वैभव और सम्मान सब कुछ फिर से वापस मिल गया.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

