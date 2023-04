Dalai Lama Controversy: विवादों में घिरे 'दलाई लामा', कैसे होता है बौद्ध धर्म गुरुओं का चुनाव, जानें किसे मिलेगी अगली पदवी

विवादों में घिरे 'दलाई लामा', जानें कैसे होता है बौद्ध धर्म गुरुओं का चुनाव

डीएनए हिंदी: दलाई लामा के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, ये बौद्ध धर्म का सर्वोच्च पद है और इन्हें तिब्बती धर्म गुरु (Baudh Dharm Guru) भी कहा जाता है. हाल ही में वर्तमान दलाई लामा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं. दअरसल इस वीडियों में दलाई लामा (Buddhist Leader Dalai Lama) एक नाबालिग बच्चे के होठों पर किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपत्तिजनक बातें करते हुए नजर आ रहे हैं.

दलाई लामा का पद बौद्ध धर्म का सर्वोच्च (Dalai Lama Controversy) पद होता है और दलाई लामा के चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया होती है. इस लेख के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं वर्तमान दलाई लामा के बारे में, साथ ही जानेंगे बौद्ध धर्म में दलाई लामा कैसे चुने जाते हैं.

कौन होते हैं दलाई लामा? (Who is Dalai Lama?)

तिब्बत में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और यहां बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु को दलाई लामा कहा जाता है. दलाई लामा को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता व आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं. तिब्बती मान्यताओं के अनुसार लामा कोई सामान्य शब्द नहीं है बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ हो.

कौन होगा अगला दलाई लामा? (Who will be the next Dalai Lama?)

हाल ही में वर्तमान दलाई लामा के बाद अगला यानी 15वां दलाई लामा कौन होगा इसकी घोषणा भी हो चुकी है. पिछले दिनों सोशल मीडिया पर दलाई लामा की एक छोटे बच्चे के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं. इस वीडियो में वह बच्चा लाल कपड़े और मास्क पहने दिखाई दे रहा था. दरअसल वह बच्चा मंगोलिया का रहने वाला है और अगुइदई और अचिल्टाई अल्टानार नाम के जुड़वां बच्चों में से एक है और यही बच्चा अगला दलाई लामा होगा. वर्तमान दलाई लामा ने इस बच्चे को 10 वें खलखा जेटसन धम्पा रिनपोछे का पुनर्जन्म बताया है.

कैसे होता है दलाई लामा का चुनाव?

दरअसल नए दलाई लामा की खोज संकेतों के आधार पर शुरू होती है. यही कारण है कि इस प्रक्रिया में कई साल लग जाते हैं. वर्तमान और 14वें दलाई लामा तेनसिन ग्यात्सो को खोजने में चार साल लग गए थे. नए दलाई लामा का चुनाव एकदम से नहीं बल्कि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उस मापदंड को पूरा करना होता है जो दलाई लामा पद के लिए तय किए गए हैं.

इस प्रक्रिया के दौरान उस लड़के के पास पूर्व दलाई लामा से संबंधित गुप्त चीजों को रखा जाता है और लड़के को असली सामान चुनना होता है. इसके अलावा पुनर्जन्म लेने वाले दलाई लामा की खोज की जिम्मेदारी गेलगुपा परंपरा के उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की होती है. दलाई लामा के पद के लिए चुना गया लड़का आध्यात्मिक नेतृत्व की तैयारी के लिए और पिछले जन्मों में संचित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बौद्ध सूत्र का अध्ययन करता है.

