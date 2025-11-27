क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह

सच्चाई पुराने ज़माने और आज के ज़माने के फ़र्क़ में है. जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ है, वैसे-वैसे लोगों के विचार भी विकसित हुए हैं. आज की पीढ़ी किसी भी पारंपरिक मान्यता को मानने से पहले तर्क और स्पष्टीकरण चाहती है.

ज्यादातर हर घर में, बड़े-बुज़ुर्ग अक्सर हमें पारंपरिक नियम बताते हैं कि क्या करें और क्या न करें. जैसे सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं, गुरुवार को बाल न धोएं या फिर चप्पलें उल्टी न रखें. इन मान्यताओं में से एक सबसे आम है. "रात में अपने नाखून न काटें." ज़्यादातर बड़े-बुज़ुर्ग इस नियम पर ज़ोर देते हैं, लेकिन शायद ही कभी बताते हैं कि क्यों. क्या इसके पीछे वाकई कोई वजह है? क्या रात में नाखून काटना वाकई दुर्भाग्य को न्योता देता है?

सच्चाई पुराने ज़माने और आज के ज़माने के फ़र्क़ में है. जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ है, वैसे-वैसे लोगों के विचार भी विकसित हुए हैं. आज की पीढ़ी किसी भी पारंपरिक मान्यता को मानने से पहले तर्क और स्पष्टीकरण चाहती है. आइए समझते हैं कि रात में नाखून काटने से क्यों मना किया जाता था.

रात में नाखून न काटने के 3 मुख्य कारण

पुराने ज़माने में उचित रोशनी का अभाव

नाखून हमारी उंगलियों के लिए एक सुरक्षा परत होते हैं, इसलिए चोट से बचने के लिए उन्हें काटते समय सावधानी बरतनी ज़रूरी है. सदियों पहले, घरों में बिजली नहीं होती थी. लोग ज़्यादातर कामों के लिए सूरज की रोशनी पर निर्भर रहते थे. अंधेरे में नाखून काटने से आसानी से कट या घाव हो सकते थे. इसलिए, सुरक्षा के लिए बड़े-बुज़ुर्ग सिर्फ़ दिन में ही नाखून काटने की सलाह देते थे.

प्राचीन काल में नेल कटर का इस्तेमाल नहीं होता था

पहले आधुनिक नेल कटर नहीं हुआ करते थे. लोग नाखून काटने के लिए चाकू या धारदार औज़ारों का इस्तेमाल करते थे. बिजली न होने और रात में बहुत कम रोशनी होने पर, धारदार चीज़ों का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता था. इसलिए, "रात में नाखून न काटने" का नियम सिर्फ़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया था.

स्वच्छता संबंधी चिंताएं

जब नाखून काटे जाते हैं, तो छोटे टुकड़े उड़कर भोजन में या किसी की आंखों में भी गिर सकते हैं. यह अस्वास्थ्यकर और हानिकारक हो सकता है. कम रोशनी वाले घरों में ऐसे खतरों से बचने के लिए, लोग रात में नाखून काटने से बचते हैं. इन सभी कारणों पर ध्यान देते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विश्वास विशुद्ध रूप से सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी चिंताओं से उत्पन्न हुआ था, उस समय जब बिजली और उचित उपकरण उपलब्ध नहीं थे, लेकिन समय के साथ, यह व्यावहारिक सलाह अंधविश्वास में बदल गई और कई लोग इसे दुर्भाग्य या नकारात्मकता से जोड़ने लगे. वास्तव में, रात में नाखून काटना अशुभ नहीं है. प्राचीन काल में यह बस असुरक्षित था.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

