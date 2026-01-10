Simpsons Prediction: क्या सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी 2026 में फिर होंगी सच? जानें स्मार्ट होम से लेकर एआई और युद्ध को लेकर क्या मिल रहा संकेत?

सिम्पसन्स कार्टून एक एनिमेटेड शो है जो 1989 से चल रहा है और अपनी भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में प्रचलित भी है. 2026 को लेकर भी सिम्पसन्स ने कुछ चेतावनी वाली भविष्यवाणियां दी हैं. क्या ये भी सच होंगी?

सिम्पसन्स एक फिर से सुर्खियों में है क्योंकि इसके कुछ एनिमेटेड कार्टून शो में जो दिखाया गया है उसे देख लोग फ्यूचर की होने वाली घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं. असल में ये शो अपनी पूर्वानुमानित घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये दुनिया में होने वाली कुछ घटनाओं को कार्टून में पहले ही दिखा देता है. लोगों का विश्वास सिम्पन्स के प्रति बढ़ा क्योंकि उसके कई कार्टून असल जिंदगी की घटनाओं पर आधारित थे और सच भी हुए थे.

कौन-कौन सी घटनाएं हुई हैं अब तक सिम्पसन्स की सच

सिम्पसन्स के शो में ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, ट्विटर का X और लेडी गागा का सुपर बाउल परफॉर्मेंस पहले ही दिखा दिया गया था जो सच भी साबित हुए. अब सिम्पसन्स की 2026 से जुड़ी चार भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, चार में से एक जनवरी के पहले सप्ताह में ही सच हो चुकी है.



1-सिम्पसन्स की पहली भविष्यवाणी यह ​​थी कि जापान में फ्लू फैलेगा और ये एक महामारी का रूप ले लेगा और अब ये सच साबित हो चुका है क्योंकि. जापान का ये फ्लू स्प्रिंगफील्ड में महामारी का रूप ले चुका है. यह H3N2 सबक्लेड K से संबंधित है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपरफ्लू कहा जाता है. सीडीसी के अनुसार, इस मौसम में इसी प्रकार के फ्लू के कारण सबसे ज्यादा लोग बीमार हुए हैं. अब तक 110 लाख से अधिक मामले, 120,000 अस्पताल में भर्ती और 5,000 मौतें हो चुकी हैं.

2-सिम्पसन्स दूसरी भविष्यवाणी स्मार्ट होम्स को लेकर है. सिम्पसन्स के एक कार्टून में होमर नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो अपने घर को हाइटेक सिक्योरिटी स्मार्ट सिस्टम से लैस करता है लेकिन बाद में उसके इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और स्मार्ट होम हैंकिंग का शिकार हो जाता है. अब लोगों को डर है कि ये स्मार्ट घर 2026 में हकीकत में मुसीबत बन सकते हैं. लोग इसे यूएस के स्मार्ट होम से जोड़कर देख रह हैं. वर्तमान में 80 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी घरों में स्मार्ट तकनीक मौजूद है. रेफ्रिजरेटर, डोरबेल, रोबोट वैक्यूम क्लीनर, वॉयस कंट्रोल और ऑटोमेशन आम हो गए हैं. लेकिन निजता और हैकिंग को लेकर भी चिंताएं हैं.



3-सिम्पसन्स तीसरी भविष्यवाणी एआई पर है. इसमें ये दिखाया गया है कि एआई के कारण नौकरियां खत्म हो जाएंगी. स्टैनफोर्ड और चैटजीपीटी की आज की रिपोर्टों के अनुसार एआई अगले दशक में अमेरिका में 10 करोड़ से अधिक नौकरियां छीन सकता है. एआई-सक्षम उद्योगों में 22-25 वर्ष के युवाओं की नौकरियों में 13% की गिरावट आई है. कंपनियां एआई के कारण कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं. शो में इसे व्यंग्य के रूप में दिखाया गया था, लेकिन अब यह कड़वी सच्चाई है.



4-अब सबकी निगाहें चौथी और आखिरी भविष्यवाणी पर टिकी हैं. चौथी और सबसे भयावह भविष्यवाणी है तीसरा विश्व युद्ध. 1987 की लघु फिल्म में, होमर एक बंकर में छिप जाता है, यह सोचकर कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है. 1995 की फिल्म 'लिसाज़ वेडिंग' में भी भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र है. क्या रूस-यूक्रेन और इज़राइल-हमास युद्धों को देखते हुए 2026 में यह सच होगा? आज ऐसा ही डर महसूस हो रहा है. इस शो में बार-बार वैश्विक संघर्ष को दर्शाया गया है और तनाव बढ़ता जा रहा है और इसमें से कुछ बातें सच भी हैं.

