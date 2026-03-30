Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती की तारीख पर है कंफ्यूजन? तो जान लें किस दिन होगी बजरंगबली की पूजा और कैसे करें संकटमोचन को प्रसन्न

हनुमान जयंती को लेकर फिर इस बार ये असमंजस की स्थिति है कि पूजा या व्रत 1 और 2 अप्रैल किस दिन करना चाहिए? परंपरा के अनुसार जिस दिन पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के समय रहती है, उसी दिन पर्व मनाया जाता है. तो चलिए जानें इस बार हनुमान जयंती कब मनेगी?

Which day is Hanuman Jayanti, April 1st or 2nd. Photo Credit: AI

हिंदू पंचांग में त्योहार तिथि (चंद्र कैलेंडर) के आधार पर तय होते हैं, जो अंग्रेज़ी तारीख (ग्रेगोरियन कैलेंडर) से अलग होती है. तिथि एक दिन में कभी भी शुरू या समाप्त हो सकती है. जब कोई तिथि दो दिनों में पड़ती है, तो यह भ्रम होता है कि त्योहार किस दिन मनाया जाए. तो इस बार हनुमान जयंती 2026 कब है और क्यों सूर्योदय के आधार पर त्योहार के दिन तय होते हैं ये भी समझते हैं. साथ ही ये भी जानते हैं कि इस दिन कैसे हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए.

हनुमान जयंती की सही तारीख क्या है?

धार्मिक पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है. वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि का प्रभाव 1 अप्रैल से शुरू होकर 2 अप्रैल तक रहेगा. उदय तिथि (जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा रहती है) के आधार पर अधिकतर विद्वान 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाने की सलाह देते हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर 1 अप्रैल को भी पूजा की जाएगी.

शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय

हनुमान जी की पूजा के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है. भक्त ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान कर पूजा शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा शाम के समय भी हनुमान चालीसा पाठ और आरती करना शुभ माना जाता है. विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का महत्व भी हनुमान भक्ति में अधिक माना जाता है.

सूर्योदय के आधार पर त्योहार क्यों माने जाते हैं?

हिंदू धर्म में दिन की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है, क्योंकि सूर्य को जीवन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, जिस तिथि का प्रभाव सूर्योदय के समय होता है, वही दिन धार्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए त्योहार उसी आधार पर मनाए जाते हैं.

पूजा विधि: ऐसे करें बजरंगबली को प्रसन्न

हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा सरल लेकिन श्रद्धा से करनी चाहिए.

सुबह स्नान कर लाल वस्त्र पहनें हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें गुड़-चना या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें अंत में आरती कर प्रसाद बांटें

मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भय, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं.

क्यों खास है हनुमान जयंती?

हनुमान जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक है.

भगवान राम के प्रति हनुमान जी की निष्ठा हमें जीवन में समर्पण और कर्तव्य का संदेश देती है.

आज के दौर में भी लोग मानसिक तनाव और कठिनाइयों से राहत के लिए हनुमान भक्ति को अपनाते हैं.

हनुमान जयंती 2026 में 1 और 2 अप्रैल दोनों तारीखों पर मनाई जा सकती है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 2 अप्रैल को अधिक मान्यता दी जा रही है. भक्त अपनी परंपरा और सुविधा के अनुसार किसी भी दिन श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं क्योंकि आस्था ही सबसे बड़ा तत्व है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

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