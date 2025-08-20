Add DNA as a Preferred Source
पितृ पक्ष अपने पूर्वजों को याद करने के लिए होता है और यह समय बहुत खास माना जाता है क्योंकि इस दौरान पितृ पक्ष की शुरुआत और अंत ग्रहण से होता है, जो 5 राशियों के लिए लाभकारी होता है.

नितिन शर्मा

Updated : Aug 20, 2025, 01:49 PM IST

100 साल में पहली बार बन रहा अद्भुत संयोग, पितृ पक्ष में चंद्र-सूर्य ग्रहण के साथ, 5 राशियों पर होगी अपार कृपा

पितृ पक्ष 2025 इस वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर से शुरू होकर आश्विन अमावस्या यानी 21 सितंबर को समाप्त हो रहा है. इस बार पितृ पक्ष चंद्र ग्रहण से शुरू होकर सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में पितृ पक्ष बेहद खास होने वाला है. पितृ पक्ष में होने वाली दो बड़ी खगोलीय घटनाएं 100 साल बाद हो रही हैं, जहां पितृ पक्ष की शुरुआत और अंत ग्रहण से हो रहा है. पितृ पक्ष में लगने वाले ग्रहण का देश, अर्थव्यवस्था, करियर और मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा. ज्योतिषाचार्य समीर मनेरिकर ने उन 5 राशियों के बारे में बताया है जिन्हें पितृ पक्ष में लगने वाले ग्रहण से लाभ होगा.

पितृ पक्ष में मेष राशि पर ग्रहण का प्रभाव

मेष राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ रहेगा. इस दौरान मेष राशि वालों को व्यापार में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं और व्यापार के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में आपको मनचाहा सहयोग मिलेगा, जिससे आप जोखिम भरे फैसले लेने में सक्षम होंगे. नए लोगों से मुलाकात होगी और लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. 

साथ ही, आपको विभिन्न स्रोतों से धन कमाने का अवसर मिलेगा और आप अपनी कमाई को बचा पाने में भी सफल रहेंगे. इसके साथ ही मीडिया, संचार, प्रकाशन आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है. परिवार में भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मज़बूत रहेंगे.

मिथुन राशि पर ग्रहण का प्रभाव

मिथुन राशि वालों के लिए पितृ पक्ष में लगने वाला ग्रहण उम्मीद से बेहतर लाभ लेकर आएगा. मिथुन राशि वालों को विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है. साथ ही आयात-निर्यात के कामों में भी आपको विशेष सफलता मिल सकती है. इस दौरान आपको लाभ कमाने के अवसर प्राप्त होंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. इसके साथ ही करियर में उन्नति के लिए किए गए प्रयास पूर्णतः सफल होंगे. आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और लोग आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मान की प्राप्ति हो सकती है.

तुला राशि वालों के लिए लाभ

तुला राशि वालों के लिए पितृ पक्ष में लगने वाला ग्रहण उम्मीद से बेहतर परिणाम देगा. तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मनचाहा काम मिल सकता है और आप इससे प्रसन्न रहेंगे. आप पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे, जिससे आपकी सफलता की संभावना भी बढ़ेगी. इस राशि के सरकारी कर्मचारियों को इस दौरान मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. आप अपनों के करीब रहेंगे. साथ ही अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. दोस्तों और परिवार का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा.

इसका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है?

पितृ पक्ष में यह संयोग धनु राशि के जातकों के लिए खुशियाँ और सफलता लेकर आएगा. यह संयोग धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और धन आगमन के नए रास्ते खोलेगा. परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहेंगे. इस राशि के नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है.काफी समय से चला आ रहा मानसिक तनाव खत्म होगा और कामकाज में सुधार आएगा.

मीन राशि पर प्रभाव 

पितृ पक्ष में लगने वाला ग्रहण मीन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिलने की संभावना है और वे अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं. कंटेंट राइटिंग, विज्ञापन, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है.पुराने संपर्क आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और अटका हुआ धन मिलने की भी संभावना है. परिवार में आपको अपनी माता जी का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा और आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं. इस अवधि में आपको अपने बच्चों की ओर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

