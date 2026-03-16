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Navratri Mandir Darshan: मां काली के इस मंदिर की 1800 सीढ़ियां चढ़ते से मिलती है तंत्र-मंत्र से मुक्ति, जानें चमत्कारी शक्तिपीठ का रहस्य 

नवरात्रि में कुछ मंदिरों की शक्ति और बढ़ जाती है. एक ऐसी ही मंदिर काली मां का गुजरात में है जहां की सीढ़ियां चढ़ने भर से तगड़ा से तगड़ा तंत्र-मंत्र खत्म हो जाता है. ये चमत्कारी मंदिर कहां है, चलिए जानें और क्या ही इसकी महिमा?

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 16, 2026, 11:08 AM IST

Navratri Mandir Darshan: मां काली के इस मंदिर की 1800 सीढ़ियां चढ़ते से मिलती है तंत्र-मंत्र से मुक्ति, जानें चमत्कारी शक्तिपीठ का रहस्य 

पावागढ़ कालिका माता मंदिर. Photo Credit: Social Media

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भारत के कई प्राचीन मंदिर केवल पूजा का स्थान ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आस्था के प्रतीक भी माने जाते हैं. ऐसे ही मंदिरों में गुजरात के पंचमहल जिले की पहाड़ी पर स्थित पावागढ़ कालिका माता मंदिर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है.

यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और कई श्रद्धालु इसे शक्तिपीठ परंपरा से भी जोड़कर देखते हैं. हर साल नवरात्रि के दौरान यहां देशभर से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. पावागढ़ की पहाड़ी पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसे कई लोग अपनी श्रद्धा और तपस्या का हिस्सा मानते हैं.

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1800 सीढ़ियों की चढ़ाई और श्रद्धा का अनुभव

मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. यह रास्ता लगभग 800 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक जाता है. कई श्रद्धालु इसे कठिन यात्रा नहीं बल्कि भक्ति की साधना के रूप में देखते हैं. हाल के वर्षों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां रोपवे की व्यवस्था भी की गई है, जिससे बुजुर्ग और दूर-दराज से आने वाले लोग भी आसानी से दर्शन कर सकते हैं. नवरात्रि के दौरान यह पूरा क्षेत्र भक्ति गीतों, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों से जीवंत हो उठता है.

नवरात्रि में क्यों बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की संख्या

चैत्र और शारदीय नवरात्रि के समय मंदिर में विशेष पूजा, हवन और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है. इस दौरान लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, सच्ची श्रद्धा के साथ किए गए दर्शन और प्रार्थना से भक्त अपनी मनोकामनाएं माता के सामने रखते हैं. इसी कारण नवरात्रि के दिनों में यह मंदिर गुजरात के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल हो जाता है.

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पौराणिक कथा से जुड़ा मंदिर का महत्व

हिंदू पौराणिक परंपरा के अनुसार जब Sati के शरीर को लेकर Shiva शोक में तांडव कर रहे थे, तब ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए Vishnu ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित किया था. मान्यता है कि सती के शरीर के विभिन्न अंग जहां-जहां गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई. कई धार्मिक परंपराएं पावागढ़ को भी ऐसे ही पवित्र स्थलों में से एक मानती हैं.

आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी मान्यताएं

स्थानीय श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में देवी की उपासना से मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है. कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा या डर से मुक्ति की आस्था से भी जोड़ते हैं. हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि ऐसी मान्यताएं धार्मिक विश्वास और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी होती हैं. मंदिर प्रशासन के अनुसार यहां आने वाले अधिकांश श्रद्धालु आस्था, पूजा और आध्यात्मिक शांति की भावना से ही दर्शन के लिए आते हैं.

पहाड़ी पर बसा मंदिर और अनोखी वास्तुकला

पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर आसपास के प्राकृतिक दृश्यों के कारण भी खास माना जाता है. यहां से पूरे क्षेत्र का सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है. मंदिर की संरचना में दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की झलक भी देखने को मिलती है, जो इसे स्थापत्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है.

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आस्था, इतिहास और यात्रा का अनोखा संगम

पावागढ़ का कालिका मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी है. हर साल लाखों लोग यहां केवल पूजा ही नहीं, बल्कि इस स्थान की आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभूति के लिए भी पहुंचते हैं. नवरात्रि के दौरान यहां का माहौल विशेष रूप से भक्ति और उत्साह से भर जाता है, जो इस मंदिर को भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. किसी भी धार्मिक या वास्तु उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है.

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