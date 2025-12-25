FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं

क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे. उन्हें मानवता की उद्धारकर्ता के रूप में माना जाता है. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 25, 2025, 07:47 AM IST

क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
आज क्रिसमस है, लोग एक दूसरे को बधाई देने के साथ ही गिफ्ट, मौज मस्ती और छुट्टी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं क्रिसमस क्या है इसकी मान्यता और इतिहास. क्रिसमस गिरजाघर, आस्था और विश्वास से जुड़ा है. यह ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है. क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है. इस दिन चर्चों में लोग प्रार्थना करते हैं. घर सजाए जाते हैं और लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन क्रिसमस के पीछे गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जो अंधकार पर प्रकाश का संदेश देता है. 

क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे

क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे. उन्हें मानवता की उद्धारकर्ता के रूप में माना जाता है. उन्होंने हमेशा प्रेम, क्षमा, त्याग और सेवा का मार्ग दिखाया है. उनके जीवन और उपदेशों के आधार व स्मृति के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है ताकि समाज में भाईचारा और करुणा भाव बनी रहे. सभी लोग एक दूसरे को गले लगाएं. 

25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं क्रिसमस डे

ईसाई धर्म के अनुसार, बाइबिल में ईसा मसीह की सटीक जन्मतिथि का कोई जिक्र नहीं है. लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि, रोमन साम्राज्य में 25 दिसंबर को सूर्य देव का पर्व मनाया जाता था. यह समय शीत अयनांत के आसपास होता है. इस दिन से ही दिन बड़े होने लगते हैं. चौथी शताब्दी में गिरजाघर ने ईसा मसीह के जन्मदिवस को 25 दिसंबर से जोड़ दिया, ताकि सूर्य के प्रकाश के पर्व को आध्यात्मिक प्रकाश यानी कि अंधकार के बाद प्रकाश का प्रतीक के तौर पर बनाया जा सके. ईसा मसीह का भी यही संदेश था. वह हर जगह प्रकाश और प्रेम भाव फैलाते थे.

पहली बार कब मनाया गया क्रिसमस

इतिहास की मानें तो क्रिसमस पहली बार चौथी शताब्दी में रोम में मनाया गया. इसका उल्लेख 36वीं ईस्वी में मिलता है. इसके बाद यह उत्सव समय के समय यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा. भारत में क्रिसमस का आगमन पुर्तगाली और ब्रिटिश मिशनरियों के साथ हुआ, जिसकी शुरुआत गोवा, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों से मानी जाती है. 

चर्च में जाकर की जाती है विशेष प्रार्थना

क्रिसमस पर ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाकर विशेष प्रार्थनाएं करते हैं. इसके साथ ही कैरोल गाए जाते हैं. कैरोल ईसा मसीह की याद में गाये जाने वाले गीतों को कहा जाता है. इसके साथ ही क्रिसमस पर चर्च से लेकर घरों को सजाया जाता है. रोशनी फैलाई जाती है. इस शुभ अवसर पर क्रिसमस ट्री को सजाना बेहद शुभ माना जाता है. इसके साथ ही केक काटना और एक-दूसरे को उपहार देना एक खास परंपरा है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी मान्यता परंपरा और पौराणिक कथाओं के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

