Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली, एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'

Iran Hijab Controversy: ईरान की महिलाओं पर हिजाब थोपने वाले नेता की बेटी ने अपनी शादी में पहनी स्लीवलेस-स्ट्रैपलेस ड्रेस, बवाल मच गया

Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम

Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तय किया चेहरा, तेजस्वी यादव होंगे CM , मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज

Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!

Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद 

ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

Bhai Dooj Katha: भाई दूज पर भईया को टीका लगाते समय जरूर पढ़ें ये कथा और मंत्र, रिश्तों में मजबूती के साथ आएगी मिठास

IND vs AUS: लगातार दो मैच में 0 पर आउट हुए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर हो रही किरकिरी, देखें फैंस का रिएक्शन

धर्म

धर्म

Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद 

भगवान चित्रगुप्त बुद्धि, विद्या और लेखन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. उनकी कृपा प्राप्ति और कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए लोग इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 23, 2025, 11:25 AM IST

Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद 
हिंदू धर्म में कार्तिक माह को त्योहारी रूप से विशेष माना जाता है. इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने भर से व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं. इसी महीने में दिवाली से लेकर भाई दूज और भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है. इस दिन को भगवान चित्रगुप्त के नाम से ही जाना जाता है. भगवान चित्रगुप्त बुद्धि, विद्या और लेखन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. उनकी कृपा प्राप्ति और कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए लोग इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं. खासकर कायस्थ समुदाय के लिए यह दिन विशेष होता है. आइए जानते हैं इस पूजा का शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी कथा और कहानी...

क्यों करते हैं भगवान चित्रगुप्त की पूजा

मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से कर्मों में शुद्धता आती है. इसके साथ ही अज्ञानता दूर होती है और धन-धान्य की प्राप्ति होती है. वहीं कायस्थ समुदाय के अलावा इस पूजा को व्यापार से जुड़े लोग खास तरीके से करते हैं. आपको बता दें कि भगवान चित्रगुप्त को कर्मों का लेखक कहा गया है. माना जाता है कि उनके पास हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब होता है. वह हर एक अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं. इस हिसाब की मदद से ही किसी भी 
व्यक्ति के अगले जन्म का फैसला किया जाता है. 

भगवान चित्रगुप्त पूजा का शुभ मुहूर्त

आज चित्रगुप्त पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. इसे पूजा का बेहद खास मुहूर्त माना गया है. वहीं इसके बाद भगवान चित्रगुप्त की पूजा दोपहर 12 बजकर 38 मिनट से लेकर शाम तक की जा सकती हैं. 

ऐसे करें भगवान चित्रगुप्त की पूजा

भगवान चित्रगुप्त की पूजा में सबसे पहले प्रथम देवता भगवान गणेश जी को याद किया जाता है. इसके साथ ही भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर को पूजा स्थान पर रखकर उस पर चंदन का तिलक लगाया जाता है. दीपक जलाने के साथ ही फल और फूल अर्पित किये जाते हैं. आप चाहे तो किसी कागज पर श्री चित्रगुप्ताय नमः लिख सकते हैं. ऐसा कर इस पत्र को मंदिर में रख दें. कलम और दवात को भी पूजा के स्थान में रखें. इस पर स्वास्तिक का निशान बना दें. इसी के साथ श्री चित्रगुप्ताय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करें. इसके बाद आरती कर प्रसाद बांटे, इससे भगवान चित्रगृप्त का आशीर्वाद मिलता है. व्यक्ति के सभी काम बनते चले जाते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

