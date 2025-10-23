Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद 

Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली, एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'
धर्म
भगवान चित्रगुप्त बुद्धि, विद्या और लेखन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. उनकी कृपा प्राप्ति और कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए लोग इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं.
हिंदू धर्म में कार्तिक माह को त्योहारी रूप से विशेष माना जाता है. इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने भर से व्यक्ति के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं. इसी महीने में दिवाली से लेकर भाई दूज और भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है. इस दिन को भगवान चित्रगुप्त के नाम से ही जाना जाता है. भगवान चित्रगुप्त बुद्धि, विद्या और लेखन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं. उनकी कृपा प्राप्ति और कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए लोग इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं. खासकर कायस्थ समुदाय के लिए यह दिन विशेष होता है. आइए जानते हैं इस पूजा का शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी कथा और कहानी...
मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से कर्मों में शुद्धता आती है. इसके साथ ही अज्ञानता दूर होती है और धन-धान्य की प्राप्ति होती है. वहीं कायस्थ समुदाय के अलावा इस पूजा को व्यापार से जुड़े लोग खास तरीके से करते हैं. आपको बता दें कि भगवान चित्रगुप्त को कर्मों का लेखक कहा गया है. माना जाता है कि उनके पास हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब होता है. वह हर एक अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं. इस हिसाब की मदद से ही किसी भी
व्यक्ति के अगले जन्म का फैसला किया जाता है.
आज चित्रगुप्त पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. इसे पूजा का बेहद खास मुहूर्त माना गया है. वहीं इसके बाद भगवान चित्रगुप्त की पूजा दोपहर 12 बजकर 38 मिनट से लेकर शाम तक की जा सकती हैं.
भगवान चित्रगुप्त की पूजा में सबसे पहले प्रथम देवता भगवान गणेश जी को याद किया जाता है. इसके साथ ही भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर को पूजा स्थान पर रखकर उस पर चंदन का तिलक लगाया जाता है. दीपक जलाने के साथ ही फल और फूल अर्पित किये जाते हैं. आप चाहे तो किसी कागज पर श्री चित्रगुप्ताय नमः लिख सकते हैं. ऐसा कर इस पत्र को मंदिर में रख दें. कलम और दवात को भी पूजा के स्थान में रखें. इस पर स्वास्तिक का निशान बना दें. इसी के साथ श्री चित्रगुप्ताय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर करें. इसके बाद आरती कर प्रसाद बांटे, इससे भगवान चित्रगृप्त का आशीर्वाद मिलता है. व्यक्ति के सभी काम बनते चले जाते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
