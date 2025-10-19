Chhoti Diwali 2025: इस दिन को क्यों कहा जाता है 'नरक चतुर्दशी'? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा

Chhoti Diwali 2025: छोटी दिवाली 19 अक्टूबर, दिन रविवार को है. आइए जानते हैं कि आखिर इसे क्यों मनाते हैं? छोटी दिवाली का नाम नरक चतुर्दशी या रूप चौदस क्यों पड़ा और इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है?

Chhoti Diwali History and Significance: हर साल दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे भारतीय परंपरा में नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है. कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अत्यंत पवित्र माना जाता है. इसका महत्व दीपावली जितना ही गहरा है, क्योंकि यह दिन अंधकार पर प्रकाश और पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है. इसी के साथ, आइए जानते हैं कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसका नाम नरक चतुर्दशी या रूप चौदस क्यों पड़ा, और इस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है.

छोटी दिवाली दिवाली को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है?

छोटी दिवाली मनाने के पीछे मुख्य रूप से भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की पौराणिक कथा है. नरकासुर नामक दैत्य अत्यंत बलशाली और अहंकारी था. उसके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि उसने 16 हजार से अधिक कन्याओं को कैद कर रखा था और देवताओं तक को आतंकित कर दिया था. जब उसके अत्याचार चरम पर पहुँच गए, तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी माता सत्यभामा के सहयोग से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया और सभी कन्याओं को मुक्त कराया. इसी विजय के कारण इस तिथि को ‘नरक चतुर्दशी’ कहा जाने लगा. यह बुराई और अहंकार पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है.

इसे रूप चौदस क्यों कहते हैं?

नरक चतुर्दशी को रूप चौदस कहे जाने के पीछे भी एक विशेष परंपरा है. नरकासुर का वध करने के बाद जब भगवान श्रीकृष्ण स्नान कर लौटे, तब उनके शरीर पर युद्ध की थकान और धूल लगी हुई थी. उन्होंने तेल और उबटन लगाकर स्नान किया. तभी से इस दिन सूर्योदय से पूर्व अभ्यंग स्नान (तेल मालिश और विशेष स्नान) करने की परंपरा चली आ रही है. माना जाता है कि इस दिन तेल मालिश और स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है और व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. इसी कारण नरक चतुर्दशी को सौंदर्य और रूप से जोड़कर रूप चौदस भी कहा जाता है.

नरक चतुर्दशी पर कि देवता की पूजा होती है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन कुछ विशेष कार्य करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को नरक के भय से मुक्ति मिलती है. इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा और दीपदान करने से पापों का नाश होता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है. शाम के समय घर के द्वार पर दीप जलाने का विशेष महत्व है. यह दीप अंधकार और नरक से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है. यह दीपावली की पूर्व संध्या होती है, इसलिए इस दिन घर की पूरी सफाई, साज-सज्जा और पूजा की तैयारी पूरी कर ली जाती है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत हो सके.

