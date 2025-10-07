टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
Chhoti Diwali 2025 Date: 19 या 20 अक्टूबर किस दिन है नरक चतुर्दशी, जानें इसकी तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
धर्म
छोटी दिवाली पर पूजा के विशेष मुहूर्त हैं. इन पर पूजा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है. सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. इस बार छोटी दिवाली का शुभ मुहूर्त 19 अक्टूबर को रात 11 बजकर 41 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा.
हिंदूओं के बड़े त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण और विशेष दिवाली होती है. इनमें एक छोटी दिवाली, जिसे नरक चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है. इस दिन यमराज की उपासना की जाती है. इसके साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की नई मूर्तियां स्थापित की जाती है. इससे भगवान प्रसन्न होते हैं. भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं. आइए जानते हैं इस साल किस दिन छोटी दिवाली मनाई जाएगी.
पंचांग के अनुसार, नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है. इस साल चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 52 मिनट पर होगी. वहीं इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर होगा. ऐसे में इस साल नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली 19 अक्टूबर 2025 को होगी.
छोटी दिवाली पर पूजा के विशेष मुहूर्त हैं. इन पर पूजा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है. सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है. इस बार छोटी दिवाली का शुभ मुहूर्त 19 अक्टूबर को रात 11 बजकर 41 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. इस बीच आप पूजा- अर्चना कर सकते हैं.
मान्यता है कि नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली पर भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था. उसके चंगुल से 16 हजार गोपियों को छुड़ाया था. इस उपलक्ष्य में लोगों ने दीप जलाएं. जिसे छोटी दिवाली के रूप में मनाया गया. वहीं नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन को उत्तर भारत में हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है. माना जाता है कि इसी बजरंगबली का जन्म हुआ था.
