Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा

धर्म
Chhath Puja Nahay Khay Niyam: छठ महापर्व का पहला दिन नहाय-खाय होता है, जो कि 25 अक्टूबर 2025 को है. इस दिन पवित्र स्नान, घर की सफाई और सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन-प्याज/साधारण नमक से बना खाना नहीं खाया जाता है, ताकि व्रत की शुद्धता बनी रहे.
Chhath Puja Nahay Khay Niyam: छठ महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान नहाय-खाय के साथ आरंभ हो जाता है, जो व्रत की कठिन यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करने का प्रतीक है. यह पवित्र दिन इस साल 25 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन व्रती सहित पूरे परिवार को विशेष शुद्धता और कड़े नियमों का पालन करना होता है. आइए जानते हैं नहाय-खाय के दिन किन कार्यों को करना चाहिए और किनसे बचना चाहिए.
