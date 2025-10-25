धर्म

Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा

Chhath Puja Nahay Khay Niyam: छठ महापर्व का पहला दिन नहाय-खाय होता है, जो कि 25 अक्टूबर 2025 को है. इस दिन पवित्र स्नान, घर की सफाई और सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन-प्याज/साधारण नमक से बना खाना नहीं खाया जाता है, ताकि व्रत की शुद्धता बनी रहे.