Surya Dev Aarti: छठ महापर्व पर अर्घ्य देने के साथ ही जरूर पढ़ें सूर्य देव की ये आरती, प्रसन्न होते ही पूर्ण करेंगे हर इच्छा

Surya Dev Aarti: हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है. इसकी वजह इस महीने में दिवाली से लेकर छठ तक कई त्योहार और विशेष तिथियां आती हैं. इनमें भगवान विष्णु से लेकर मां लक्ष्मी और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है. अब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में 25 अक्टूबर 2025 छठ पूजा का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. छठ पूजा में सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है. कार्तिक मास की सप्तमी तिथि यानी 28 अक्टूबर को सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न होगा.
छठ पर छठ मैया के साथ ही सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है. चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है. वहीं चौथे दिन उषा काल में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है. इस दौरान छठी मैया के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ-साथ आरती करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है. आइए जानते हैं सूर्य देव की आरती ऊं जय सूर्यदेव भगवान लिरिक्स इन हिंदी..
ऊँ जय सूर्य भगवान,
जय हो दिनकर भगवान.
जगत् के नेत्र स्वरूपा,
तुम हो त्रिगुण स्वरूपा .
धरत सब ही तव ध्यान,
ऊँ जय सूर्य भगवान ..
ऊँ जय सूर्य भगवान..
सारथी अरूण हैं प्रभु तुम,
श्वेत कमलधारी .
तुम चार भुजाधारी ..
अश्व हैं सात तुम्हारे,
कोटी किरण पसारे .
तुम हो देव महान ..
ऊँ जय सूर्य भगवान..
ऊषाकाल में जब तुम,
उदयाचल आते .
सब तब दर्शन पाते ..
फैलाते उजियारा,
जागता तब जग सारा .
करे सब तब गुणगान ..
ऊँ जय सूर्य भगवान..
संध्या में भुवनेश्वर,
अस्ताचल जाते .
गोधन तब घर आते..
गोधुली बेला में,
हर घर हर आंगन में .
हो तव महिमा गान ..
ऊँ जय सूर्य भगवान..
देव दनुज नर नारी,
ऋषि मुनिवर भजते .
आदित्य हृदय जपते ..
स्त्रोत ये मंगलकारी,
इसकी है रचना न्यारी .
दे नव जीवनदान ..
ऊँ जय सूर्य भगवान..
तुम हो त्रिकाल रचियता,
तुम जग के आधार .
महिमा तब अपरम्पार ..
प्राणों का सिंचन करके,
भक्तों को अपने देते .
बल बृद्धि और ज्ञान ..
ऊँ जय सूर्य भगवान..
भूचर जल चर खेचर,
सब के हो प्राण तुम्हीं .
सब जीवों के प्राण तुम्हीं ..
वेद पुराण बखाने,
धर्म सभी तुम्हें माने .
तुम ही सर्व शक्तिमान ..
ऊँ जय सूर्य भगवान..
पूजन करती दिशाएं,
पूजे दश दिक्पाल .
तुम भुवनों के प्रतिपाल ..
ऋतुएं तुम्हारी दासी,
तुम शाश्वत अविनाशी .
शुभकारी अंशुमान ..
ऊँ जय सूर्य भगवान..
ऊँ जय सूर्य भगवान,
जय हो दिनकर भगवान .
जगत के नेत्र रूवरूपा,
तुम हो त्रिगुण स्वरूपा ..
धरत सब ही तव ध्यान,
ऊँ जय सूर्य भगवान ..
