Chhath Puja 2025 Morning Arag Time:आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय

धर्म
छठ के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. यह जीवन में प्रकाश, सकारात्मकता और नई ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को जल अर्पित करने से आत्मबल, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है.
दिवाली की तरह ही उत्तर भारत में छठ का तयोहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. यह चार दिनों तक चलता है. छठ मैय्या के व्रत की शुरुआत नहाय खाय से होती है. सोमवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब मंगलवार यानी आज 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन हो जाएगा. इसी के साथ 36 घंटे तक चलने वाला निर्जला व्रत पूर्ण हो जाएगा. आज व्रती महिलाएं घाटों पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगी और अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु मनोकामना करेंगी.
हिंदू पंचांग के अनुसार, मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार और पटना समेत सभी शहरों में सूर्योदय सुबह 6 बजकर 30 मिनट होगा. इसी समय पर छठ व्रती महिलाएं महिलाएं पवित्र नदियों, तालाबों और घाटों पर एकत्र होकर सूर्य को उदयागमी अर्घ्य देंगी. अर्घ्य के बाद व्रतियों द्वारा व्रत का पारण किया जाएगा. इसमें ठेकुआ, केला, नारियल और मौसमी फल प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जाते हैं.
छठ महापर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो. क्योंकि सूर्यदेव का उदय पूर्व से होता है. जैसे ही सूर्य की पहली सुनहरी किरण क्षितिज पर दिखाई दे, वैसे ही पीतल या कांसे के लोटे में जल भरकर उसमें सुपारी, फूल, दूब घास और चावल डालें. इसके बाद श्रद्धा भाव से सूर्यदेव को जल अर्पित करें. अर्घ्य के समय मन ही मन ‘ॐ सूर्याय नमः’ का जाप करें. इससे भगवान आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे.
