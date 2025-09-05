Chhath Puja 2025 Date: छठ पर्व की शुरुआत कब होगी? जानें नहाय खाय से लेकर खरना और सूर्य को अर्घ्य देने तक का सही मुहूर्त

Chhath Puja 2025 Date: छठ महापर्व हर साल दीवाली के बाद मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ आइए, जानते हैं कि बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा साल 2025 में कब मनाई जाएगी।

Chhath Puja 2025 Date Muhurat And Time: बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है. यह त्योहार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है. 4 दिन और 36 घंटे का व्रत वाले इस खास पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा एवं साधना की जाती है. इस पर्व की शुरुआत नहाय खाय से होती है. फिर, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है. वहीं, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का समापन हो जाता है. तो चलिए इसी के साथ हम आपको छठ पूजा की सही डेट एवं मुहूर्त (Chhath Puja Date And Time 2025) के बारे में बताते हैं.

साल 2025 में छठ पूजा की शुरुआत कब होगी?

पंचांग के अनुसार, छठ पूजा का शुभारंभ कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है. अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, इस बार छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार को होगी.

छठ पूजा का पहला दिन, नहाय-खाय

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी ति​थि को छठ पूजा का नहाय-खाय है, जो कि इस साल 25 अक्टूबर, दिन शनिवार को है. चतुर्थी तिथि 25 अक्टूबर को देर रात 01:19 बजे से लेकर 26 अक्टूबर को सुबह 03:48 बजे तक है.

छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना

अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, इस बार छठ पूजा का खरना 26 अक्टूबर, दिन रविवार को है. पंचांग के हिसाब से, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पचंमी ति​थि 26 अक्टूबर को सुबह 03:48 बजे से लेकर 27 अक्टूबर को सुबह 06:04 बजे तक है.

छठ पूजा का तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य

छठ पूजा का तीसरा दिन यानी षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर है. हिंदू पंचांग के अनुसार, संध्या अर्घ्य का समय शाम 05 बजकर 40 मिनट पर है. इस समय व्रती नदी या तालाब के घाटों पर जाते हैं और पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को जल देकर अर्घ्य देते हैं.

छठ पूजा का आखिरी दिन, उषा अर्घ्य

छठ पूजा का आखिरी दिन उषा अर्घ्य और पारण का होता है, जो कि 28 अक्टूबर, दिन मंगलवार को है. सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय सुबह 06 बजकर 30 मिनट है. इस दिन उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी पूजा की जाती है और फिर 36 घंटे का व्रत खोला जाता है.

आपको बता दें कि स्थान के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग-अलग हो सकता है. आप अपने स्थान के आधार पर समय देखकर अर्घ्य दे सकते हैं.

