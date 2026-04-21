Kedarnath Yatra 2026: कल खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट, 51 क्विटल फूलों से सजाया गया महादेव का मंदिर

चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है. इन चारों धाम में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खोल दिये गये हैं. अब यहां से दर्शन के बाद श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचेंगे. 22 अप्रैल यानी कल केदानाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, ​जिसके बाद श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएंगे.

सनातन धर्म से जुड़े लोग चारधाम यात्रा का सालभर इंतजार करते हैं. इस बार 19 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं. वहीं केदारनाथ की तैयारी है. कल यानी 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिये जाएंगे. इससे पहले मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है. इसके लिए तमाम लोग जुटे हुए हैं, वहीं अलग अलग जगहों से कई वैराइटी के फूल मगाएं गये हैं, जिनसे मंदिर सजाया जा रहा है.

51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा केदारनाथ मंदिर

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले तैयारियां जोर शोर से चल रही है. मंदिर को सजाने से लेकर पैदल आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मार्ग में बिजली, पानी से लेकर स्वास्थ्य संबंधित सभी चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है. वहीं इस बार केदारनाथ मदिर को अलग अलग तरह के 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है.

उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल से लाए गये फूल

केदारनाथ मंदिर को सजाने के लिए सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पश्चिम बंगाल तक से फूल मगाएं गये हैं. यहां अलग अलग जिलों से कई अलग वैराइटी के फूल आए हैं, जिन्हें 75 खच्चरों पर लादकर मंदिर तक पहुंचा गया है. वहीं कुछ भक्त भी मंदिर को सजाने में सेवादारों की मदद कर रहे हैं. लोगों के बीच मान्यता है कि यह भी महादेव को प्रसन्न करने तरीका है, जो सिर्फ सौभाग्य शाली लोगों को प्राप्त होता है.

इन फूलों का किया जा रहा इस्तेमाल

केदारनाथ मंदिर को सजाने के लिए गेंदे के पीले फूलों के अलावा, सफेद फूल, लाल फूल, गुलाब और कमल के फूलों समेत करीब 25 से 30 किस्म के अलग अलग फूल इस्तेमाल किये जा रहे हैं. मंदिर लगभग पूरी तरह से सज चुका है, अब बस श्रद्धालुओं को बाबा की पहली झलक पाने का इंतजार है. इसके लिए एक दिन पहले से भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगना शुरू हो गई है, जबकि मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे.

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