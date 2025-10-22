FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Chardham yatra 2025: आज गंगोत्री तो कल बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, जानें फिर कैसे कर सकेंगे इनके दर्शन

चारधामों में शामिल बेहद खास धार्मिंक स्थलों में शामिल गंगोत्री के कपाट आज यानी गोवर्धन वाले दिन 22 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएंगे. आज सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर गंगोत्री के कपाट बंद किये जाएंगे. 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 22, 2025, 11:17 AM IST

Chardham yatra 2025: आज गंगोत्री तो कल बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, जानें फिर कैसे कर सकेंगे इनके दर्शन
दीपों के त्योहार दिवाली के साथ ही चार धाम यात्रा में शामिल दो तीर्थों के कपाट बंद होने जा रहे हैं. इन दोनों तीर्थों में यमुनोत्री और गंगोत्री शामिल हैं. इन दोनों धामों के बंद होने की तैयारियां शुरू हो गई है. मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा और यमुना माता की विशेष पूजा के बाद इन दोनों ही धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिये जाएंगे. इसकी शुरुआत गोवर्धन पूजा के दिन से होगी. वहीं अगले दिन यानी भाईदूज पर यमुनोत्री के कपाट बंद कर यात्रा पर विराम लग जाएगा. 

इस दिन बंद होंगे गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट

जानकारी के अनुसार, चारधामों में शामिल बेहद खास धार्मिंक स्थलों में शामिल गंगोत्री के कपाट आज यानी गोवर्धन वाले दिन 22 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएंगे. आज सुबह 11 बजकर 36 मिनट पर गंगोत्री के कपाट बंद किये जाएंगे. वहीं इसके अगले दिन 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार यानि भाई दूज के दिन यमुनोत्री के कपाट 12 बजकर 30 मिनट पर बंद होंगे. 

शीतकाल में यहां होंगे गंगा और यमुना जी के दर्शन

आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु शीतकाल में उनके दर्शन यमुना की उत्सव खरसाली में और गंगा के उत्सव मूर्ति के दर्शन मुखबा गांव में कर सकते हैं. मां गंगा और मां यमुना की विशेष पूजा के लिए इन दोनों धामों को फूलमालाओं से सजाया गया है, जहां भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने वाली है.  

बहुत ही धूमधाम से मनाई गई यहां दिवाली

चारधाम में दो मुख्य धार्मिंक तीर्थों में गंगोत्री और यमुनोत्री है. दोनों ही जगह पर इस बार बड़े उत्साह के साथ दिवाली मनाई गई. इस दौरान यहां इन्हें अच्छे से सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मां गंगा की विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरानी चारों तरफ रोशनी दिखाई दी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

