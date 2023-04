Char Dham Yatra Registration: अब घर बैठे एक फोन पर होगा चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन, 15 लाइन का कॉलसेंटर शुरू, पढ़ें डिटेल्स

अब एक फोन पर होगा चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन, 15 लाइन का कॉलसेंटर शुरू

डीएनए हिंदी: इस बार चारधाम की यात्रा (22 Char Dham Yatra 2023 Date) अप्रैल से शुरू हो रही है, हर साल भारी संख्या में लोग चार धाम की यात्रा करते हैं. इस यात्रा के लिए सबसे पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए उन्हें काफी मसक्कत करनी पड़ती थी. लेकिन, अब (Char Dham Yatra Registration) यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए राज्य सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे अब यात्री केवल एक फोन कॉल पर इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इतना ही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए एक 15 लाइन का कॉल सेंटर (Char Dham Yatra Registration 2023) भी शुरू कर दिया है.

इसलिए शुरू की गई ये सुविधा

पिछले कई सालों से राज्य सरकार के पास लगातार ये शिकायतें आ रही थी, कि चार धाम यात्रा की इच्छा रखने वाले यात्रियों ने बड़ी संख्या में यहां होटल तो बुक कर लिया, लेकिन मैन्युअल तरीके से यहां आकर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएं. ऐसी स्थिति में यात्रियों को बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन से वंचित रहने की स्थिति बन रही थी और उनके द्वारा होटल बुकिंग के समय जमा किए गए एडवांस पैसे के नुकसान होने की आशंका भी थी. इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही उत्तराखंड सरकार ने कॉल सेंटर की शुरुआत की है.

कैसे करें चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन? (How to register for Char Dham Yatra)

दरअसल वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण राज्य सरकार को भी लग रहा था कि यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों की संख्या कम हो सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कॉल सेंटर शुरू किए गए और टोल फ्री नंबर- 1364 जारी कर दिया गया, आगे पढ़ें किन-किन तरीकों से कर सकते हैं चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन…





-चार धाम यात्रा के लिए आप सरकारी वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बता दें कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क और आसान है.

-वहीं अगर किसी कारणवश सरकारी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन न हो पाए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर 8394833833 पर भी ये काम आसानी से कर सकते हैं.

-इसके बाद भी अगर चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप इस टोल फ्री नंबर 01351364 और 1364 पर ये काम करवा सकते हैं.

-वहीं इन 3 तरीकों के अलावा मोबाइल एप touristcareuttarakhand पर भी चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं.

