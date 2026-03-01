FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ईरानी मौके को हाथ से ना जाने दें- नेतन्याहू, ये मौका पीढ़ी में केवल एक बार आता है-नेतन्याहू, लाखों की संख्या में सड़कों पर आओ-नेतन्याहू, आपको इस मदद का बेसब्री से इंतजार था-नेतन्याहू | आज शाम इजरायल सुरक्षा परिषद की बैठक, आज इजरायल सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक, सऊदी के रियाद में भी धमाकों की आवाज, खामेनेई के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन, कराची और लाहौर में फैली हिंसा, ये खुली जंग का एलान है- ईरानी राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा एलान किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम

स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम

Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  

साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग

Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?

2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन

Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन

Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!

Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!

Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां

इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां

Homeधर्म

धर्म

स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम

Shiv Naam Jap for Mental Peace: अगर आपका मन अशांत रहता है या तनाव और चिंता से आपके मन को शांति नहीं मिलती तो दिन में कभी भी केवल 11 बार शिवजी के ये 11 नाम जप लें. देखिए कैसे आपका मन शांत होता है. आपको बिलकुल ध्यान वाला लाभ मिलने लगेगा क्योंकि महादेव का नाम माइंडफुलनेस टेक्निक से जुड़ा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 01, 2026, 02:54 PM IST

स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम

 Which Shiva name should you chant for peace of mind?   (Photo Credit - AI Generated)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

तेज़ रफ्तार और तनाव भरी जिंदगी में आजकल हर कोई मानसिक अशांति से जूझ रहा है. अक्सर लोग इस तनाव और डिप्रेशन से बचने के लिए दवा का सहारा लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप खुद को थोड़ा आध्यात्मिकता से जोड़ लें तो भी आपका दिमाग शांत और तनाव दूर हो सकता है. ऐसा मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि मेडिटेशन से तनाव दूर होता है और मन की पावर बढ़ती है. इन्हीं उपायों में “शिव नाम जप” को मानसिक संतुलन के लिए एक प्रभावी परंपरा माना जाता है.

धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को केवल संहारक नहीं, बल्कि “आंतरिक शांति” का प्रतीक बताया गया है. उनके अलग-अलग नाम, अलग भाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जुड़े माने जाते हैं.यह आस्था का विषय है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी स्वीकार करते हैं कि मंत्र-जप या नाम-स्मरण ध्यान का एक रूप बन सकता है.

मनोचिकित्सक भी कहते हैं कि स्लो और रिदमिक चैंटिंग नर्वस सिस्टम को शांत कर सकती है.
यह चिंता के स्तर को कम करने में सहायक होती है, लेकिन इसे चिकित्सा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. तो चलिए  शिव के कुछ प्रमुख नाम और उनके पारंपरिक अर्थ समझते हैं जो  आपके तन-मन को शांत करते हैं.

ॐ नमः शिवाय

यह पंचाक्षरी मंत्र है, जिसका अर्थ है “मैं शिव को नमन करता हूँ. शैव परंपरा में इसे मन और इंद्रियों के संतुलन का मंत्र माना जाता है.रिदमिक जप श्वास को स्थिर करता है, जिससे मानसिक बेचैनी कम हो सकती है.

कैसे करें जप?
 सुबह या सोने से पहले 11 या 21 बार धीमी गति से जप करें.प्रत्येक शब्द स्पष्ट बोलें.श्वास और ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें.

 महादेव

“महादेव” का अर्थ है- सर्वोच्च चेतना. यह नाम शक्ति से अधिक आंतरिक विस्तार और निडरता का संकेत देता है.परंपरागत मान्यता है कि इसका स्मरण भय और अहंकार को कम करता है.

कैसे करें जप?
जब मन भारी हो, तब शांत बैठकर उच्चारण करें. अर्थ पर नहीं, ध्वनि की गूंज पर ध्यान दें.

नीलकंठ

यह नाम उस कथा से जुड़ा है जिसमें शिव ने विष को धारण किया. प्रतीकात्मक रूप से यह “कठिन भावनाओं को सहने” की क्षमता दर्शाता है. क्रोध या आक्रोश की स्थिति में इसका जप संयम सिखाने का अभ्यास माना जाता है.

कैसे करें जप?
भावनात्मक तनाव में धीरे-धीरे उच्चारण करें. हर जप के साथ गहरी सांस लें और छोड़ें.

शम्भो

“शम्भो” का अर्थ है आंतरिक आनंद का स्रोत. यह शिव के सौम्य और करुणामय रूप का नाम है. परंपरा कहती है कि यह नाम भावनात्मक थकान कम करने में सहायक है.

कैसे करें जप?
 5–10 मिनट तक धीमी गति से जप करें. ध्वनि को भीतर महसूस करें, जोर न लगाएं.

रुद्र

“रुद्र” परिवर्तन का प्रतीक है. यह नकारात्मकता और मानसिक जड़ता को तोड़ने की ऊर्जा दर्शाता है. वैदिक ग्रंथों में इसे शुद्धि का नाम माना गया है.

कैसे करें जप?
शांत अवस्था में जप करें. अत्यधिक क्रोध की स्थिति में जप न करें.

आदियोगी

“आदियोगी” यानी प्रथम योगी. यह नाम जागरूकता और अनुशासन का प्रतीक है. ध्यान अभ्यास से पहले इसका जप एकाग्रता बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

कैसे करें जप?
 ध्यान से पहले 5 मिनट जप करें. मुद्रा और श्वास पर ध्यान रखें.

भोलेनाथ

“भोलेनाथ” सरलता और स्वीकृति का प्रतीक है. यह आत्म-दोष की भावना कम करने से जोड़ा जाता है. परंपरा में इसे आत्मविश्वास बढ़ाने वाला नाम माना गया है.

कैसे करें जप?
कोमल स्वर में जप करें.मन कमजोर लगे तो 21 बार जप करें.

क्या सच में मानसिक लाभ मिलते हैं?

आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करते हैं. लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मंत्र-जप या नाम-स्मरण एक प्रकार का माइंडफुलनेस अभ्यास बन सकता है. यह हृदयगति को संतुलित करने और तनाव कम करने में सहायक हो सकता है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि  नियमित समय पर जप करें और केवल 5–10 मिनट पर्याप्त है. शिव के अलग-अलग नाम केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि मानसिक अवस्थाओं के प्रतीक माने गए हैं. चाहे “ॐ नमः शिवाय” से शांति मिले या नीलकंठ से संयमअभ्यास का मूल तत्व है धैर्य और नियमितता. आस्था के साथ-साथ संतुलित जीवनशैली और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सलाह भी जरूरी है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और लाइफस्टाइल सुधार के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन
Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे
गर्दन पर दिखने वाला ये कालापन 4 गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत है, कहीं आप इसे मैल या टैनिंग तो नहीं समझ रहे
Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
MORE
Advertisement