FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल का बड़ा आरोप, सक्षम मुस्लिम खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाया-इस्माइल, 'मुस्लिम 'मुस्लिम खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा जा रहा', भारतीय टीम में खिलाड़ियों के चयन पर सवाल उठाए, अन्य खिलाड़ियों का चयन सिफारिशों पर- इस्माइल.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

CUET UG 2026 के उम्मीदवारों को राहत, NTA ने फिर से खोला एप्लीकेशन पोर्टल

CUET UG 2026 के उम्मीदवारों को राहत, NTA ने फिर से खोला एप्लीकेशन पोर्टल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह

Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

Homeधर्म

धर्म

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 

चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. मान्यता है कि जब भी किसी की ग्रहण में मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति और गति के लिए अंतिम संस्कार करने के नियम बदल जाते हैं.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 24, 2026, 05:47 PM IST

Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इस साल होलिका दहन 3 मार्च को पड़ रही है. इसके साथ ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन है. शास्त्रों में ग्रहण को अशुभ माना गया है. इस दौरान पूजा अर्चना से लेकर खानपान तक वर्जित होता है, लेकिन क्या किसी की मृत्यु होने के बाद चंद्र ग्रहण के दौरान अंतिम संस्कार कर सकते हैं. बहुत से लोगों के मन ग्रहण के बीच नियम और कायदों को लेकर यह सवाल उठता है. अगर आप के मन भी यही सवाल है तो आइए जानते हैं ग्रहण में अंतिम संस्कार को लेकर क्या कहते हैं हिंदू शास्त्र और गरुड़ पुराण...

अंतिम संस्कार के बदल जाते हैं नियम

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाता है. मान्यता है कि यह मृत्यु गति को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा के आगे की यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ मौके जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पंचक या अन्य जटिल परिस्थितियों में अंतिम संस्कार के नियम बदल जाते हैं... 

ग्रहण के दौरान अंतिम संस्कार के क्या है नियम

चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. मान्यता है कि जब भी किसी की ग्रहण में मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति और गति के लिए अंतिम संस्कार करने के नियम बदल जाते हैं. जैसे मृत्क के सिरहाने पर एक तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए. मृतक के मुंह में तुलसी का पत्ता डालना नहीं चाहिए. इसकी वजह ग्रहण के दौरान पूजा सामग्री के इन सभी सामानों को स्पर्श करने की मनाही होती है. वहीं इन रस्मों को किए बिना अंत्येष्टि की जाए तो आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में बाधा आ सकती है. ऐसे में मान्यता है कि ग्रहण का समय बितने के बाद ही अंतिम संस्कार करना चाहिए. 

क्या कहते हैं गरुड़ पुराण के नियम

वहीं गरुड़ पुराण की मानें तो मृत्यु के बाद शव का जल्दी से जल्दी संस्कार करना चाहिए. इसमें देरी करने पर आत्मा की गति में बाधा उत्पन्न होती है. इसलिए ग्रहण या अन्य किसी भी समस्या के होने पर अंतिम संस्कार को टालना नहीं चाहिए. इसे शास्त्र सम्मत नहीं देता है. ऐसे में गरुड़ पुराण की तरफ से साफ कहा गया है कि मृत्यु के बाद शव का जल्दी से जल्दी दाहसंस्कार कर देना चाहिए. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 24 February: वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम
Shukra Nakshatra Parivartan: होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
होली तक इन 4 राशियों पर होगी शुक्रदेव की कृपा, हर काम में मिलेगी अपार सफलता
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
MORE
Advertisement