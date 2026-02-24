Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 

चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. मान्यता है कि जब भी किसी की ग्रहण में मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति और गति के लिए अंतिम संस्कार करने के नियम बदल जाते हैं.

इस साल होलिका दहन 3 मार्च को पड़ रही है. इसके साथ ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन है. शास्त्रों में ग्रहण को अशुभ माना गया है. इस दौरान पूजा अर्चना से लेकर खानपान तक वर्जित होता है, लेकिन क्या किसी की मृत्यु होने के बाद चंद्र ग्रहण के दौरान अंतिम संस्कार कर सकते हैं. बहुत से लोगों के मन ग्रहण के बीच नियम और कायदों को लेकर यह सवाल उठता है. अगर आप के मन भी यही सवाल है तो आइए जानते हैं ग्रहण में अंतिम संस्कार को लेकर क्या कहते हैं हिंदू शास्त्र और गरुड़ पुराण...

अंतिम संस्कार के बदल जाते हैं नियम

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाता है. मान्यता है कि यह मृत्यु गति को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा के आगे की यात्रा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ मौके जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पंचक या अन्य जटिल परिस्थितियों में अंतिम संस्कार के नियम बदल जाते हैं...

ग्रहण के दौरान अंतिम संस्कार के क्या है नियम

चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. मान्यता है कि जब भी किसी की ग्रहण में मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति और गति के लिए अंतिम संस्कार करने के नियम बदल जाते हैं. जैसे मृत्क के सिरहाने पर एक तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए. मृतक के मुंह में तुलसी का पत्ता डालना नहीं चाहिए. इसकी वजह ग्रहण के दौरान पूजा सामग्री के इन सभी सामानों को स्पर्श करने की मनाही होती है. वहीं इन रस्मों को किए बिना अंत्येष्टि की जाए तो आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में बाधा आ सकती है. ऐसे में मान्यता है कि ग्रहण का समय बितने के बाद ही अंतिम संस्कार करना चाहिए.

क्या कहते हैं गरुड़ पुराण के नियम

वहीं गरुड़ पुराण की मानें तो मृत्यु के बाद शव का जल्दी से जल्दी संस्कार करना चाहिए. इसमें देरी करने पर आत्मा की गति में बाधा उत्पन्न होती है. इसलिए ग्रहण या अन्य किसी भी समस्या के होने पर अंतिम संस्कार को टालना नहीं चाहिए. इसे शास्त्र सम्मत नहीं देता है. ऐसे में गरुड़ पुराण की तरफ से साफ कहा गया है कि मृत्यु के बाद शव का जल्दी से जल्दी दाहसंस्कार कर देना चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

