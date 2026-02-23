Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय

चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को लगने जा रहा है.इस दिन होली का त्योहार भी है. इस दिन चंद्रग्रहण की शुरुआत दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

इस साल का पहला चंद्रग्रहण होली के त्योहार पर लगने जा रहा है. इस बार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा. यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. इसके साथ ही सूतक काल भी मान्य होगा. आइए जानते हैं किस समय लगेगा चंद्र ग्रहण. इसका सूतक काल शुभ अशुभ प्रभाव से लेकर इससे जुड़ी जानकारियां...

चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय

चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को लगने जा रहा है.इस दिन होली का त्योहार भी है. इस दिन चंद्रग्रहण की शुरुआत दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. ऐसे में करीब सवा तीन घंटे का चंद्र ग्रहण रहेगा. इसके साथ ही सूतक काल होलिका दहन पर सुबह 6 बजकर 20 मिनट ही शुरू हो जाएंगे.

चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें

शास्त्रा के अनुसार, ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में रहते हैं. वहीं जब भी ग्रहण का सूतक शुरू हो जाता है. इस दौरान भी कोई मांगलिक कार्य से लेकर पूजा पाठ करना अशुभ माना जाता है. इस दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिये जाते हैं. वहीं सूतक काल की शुरुआत 3 मार्च को 6 बजकर 20 मिनट पर होगी. यह चंद्र ग्रहण खत्म होने तक जारी रहेगा.

इन चीजों से रखें परहेज

सूतक काल के दौरान भोजन पूजा अर्चना से लेकर भोजन करने तक से परहेज किया जाता है. इस दिन मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए. मंदिर के कपाट भी बंद कर दें. इसके साथ ही सूतक काल में यात्रा करने से बचें. हालांकि इस दौरान भगवान और अपने इष्ट देव का मन ही मान जाप करें. खानेपीने के सामान में तुलसी के पत्ते डाल दें. ग्रहण पूर्ण होने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव जरूर करें.

