स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने Zee News से कहा, पद क्यों छोड़ें, आरोप की जांच हो. समय सब चीज साफ कर देगादूध का दूध. पानी का पानी हो जाएगा. कानून का सम्मान करते हैं. कोर्ट सवाल पूछेगा जवाब देंगे. | छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में IED ब्लास्ट, डोमिनेशन के दौरान IED ब्लास्ट हुआ, IED ब्लास्ट में STF का एक जवान घायल | अमेरिकी-पाकिस्तानी नोटों से जुड़े 2 गुब्बारे मिले, J&K-सुरक्षा एजेंसियां नोटों की जांच करने में जुटी, J&K के अखनूर सेक्टर में संदिग्ध गुब्बारे मिले.

होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय

Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया

उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

Homeधर्म

धर्म

Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय

चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को लगने जा रहा है.इस दिन होली का त्योहार भी है. इस दिन चंद्रग्रहण की शुरुआत दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

Nitin Sharma

Updated : Feb 23, 2026, 05:31 PM IST

Chandra Grahan 2026 Sutak Kaal: होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतककाल, जानें ग्रहण का पूरा समय
इस साल का पहला चंद्रग्रहण होली के त्योहार पर लगने जा रहा है. इस बार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ेगा. यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. इसके साथ ही सूतक काल भी मान्य होगा. आइए जानते हैं किस समय लगेगा चंद्र ग्रहण. इसका सूतक काल शुभ अशुभ प्रभाव से लेकर इससे जुड़ी जानकारियां... 

चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय

चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को लगने जा रहा है.इस दिन होली का त्योहार भी है. इस दिन चंद्रग्रहण की शुरुआत दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. ऐसे में करीब सवा तीन घंटे का चंद्र ग्रहण रहेगा. इसके साथ ही सूतक काल होलिका दहन पर सुबह 6 बजकर 20 मिनट ही शुरू हो जाएंगे. 

चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें

शास्त्रा के अनुसार, ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में रहते हैं. वहीं जब भी ग्रहण का सूतक शुरू हो जाता है. इस दौरान भी कोई मांगलिक कार्य से लेकर पूजा पाठ करना अशुभ माना जाता है. इस दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिये जाते हैं. वहीं सूतक काल की शुरुआत 3 मार्च को 6 बजकर 20 मिनट पर होगी. यह चंद्र ग्रहण खत्म होने तक जारी रहेगा. 

इन चीजों से रखें परहेज

सूतक काल के दौरान भोजन पूजा अर्चना से लेकर भोजन करने तक से परहेज किया जाता है. इस दिन मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए. मंदिर के कपाट भी बंद कर दें. इसके साथ ही सूतक काल में यात्रा करने से बचें. हालांकि इस दौरान भगवान और अपने इष्ट देव का मन ही मान जाप करें. खानेपीने के सामान में तुलसी के पत्ते डाल दें. ग्रहण पूर्ण होने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव जरूर करें. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के 5 सबसे छोटे टोटल, इस टीम के खिलाफ बेबस हो जाती है टीम इंडिया
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
धर्म
होलाष्टक से पहले कर लिये ये विशेष उपाय तो कभी खत्म नहीं होगा पैसा, घर में बनी रहेगी सुख शांति और समृद्धि
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
