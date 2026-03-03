FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Chandra Grahan 2026: आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’

खास बात यह है कि भारत में यह ग्रहण “ग्रस्तोदित” रूप में दिखाई देगा. यानी जब चंद्रोदय होगा, तब चांद पहले से ही ग्रहण की छाया में होगा.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 03, 2026, 03:00 PM IST

Chandra Grahan 2026: आज दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, सिर्फ 20–25 मिनट के लिए भारत में दिखेगा ‘ग्रहण लगा चांद’

Chandra Grahan 2026 (Credit Image File Photo)

आज आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय दृश्य देखने को मिलेगा. साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण दोपहर 03 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 06 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 26 मिनट की है, लेकिन भारत में इसका दृश्य प्रभाव केवल 20 से 25 मिनट तक ही रहेगा. यही कारण है कि यह ग्रहण खगोलीय और धार्मिक दोनों दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है.

चंद्र ग्रहण का चरण

खास बात यह है कि भारत में यह ग्रहण “ग्रस्तोदित” रूप में दिखाई देगा. यानी जब चंद्रोदय होगा, तब चांद पहले से ही ग्रहण की छाया में होगा. पूर्ण चंद्र ग्रहण का चरण शाम 4 बजकर 34 मिनट से 5 बजकर 33 मिनट तक रहेगा, लेकिन भारत में चंद्रमा क्षितिज से ऊपर आने के समय के कारण लोग इसे सीमित समय के लिए ही देख पाएंगे.

दिल्ली एनसीआर से लेकर हैदराबाद में चंद्र ग्रहण का समय

दिल्ली-एनसीआर में ग्रहण शाम 06 बजकर 26 मिनट पर नजर आएगा, जबकि प्रयागराज में 06 बजकर 08 मिनट, कानपुर में 06 बजकर 14 मिनट और वाराणसी में 06 बजकर 04 मिनट पर ग्रहण दिखेगा. पटना और रांची में 05 बजकर 55 मिनट, कोलकाता में 05 बजकर 43 मिनट और गुवाहाटी में 05 बजकर 27 मिनट पर ग्रहण दिखाई देगा. दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई में 06 बजकर 21 मिनट, बेंगलुरु में 06 बजकर 32 मिनट और हैदराबाद में 06 बजकर 26 मिनट पर ग्रहण देखा जा सकेगा. सभी स्थानों पर ग्रहण शाम 06 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगा.

सूतक काल का समय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल सुबह 06 बजकर 20 मिनट से शुरू हो चुका है. कई मंदिरों के कपाट बंद हैं और श्रद्धालु पूजा-पाठ व खानपान से परहेज कर रहे हैं. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, ध्यान और दान का विशेष महत्व होता है. हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की सीधी रेखा में स्थिति के कारण बनता है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है. यह पूरी तरह प्राकृतिक खगोलीय घटना है और इसे देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

