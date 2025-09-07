Chandra Grahan 2026 Date: क्या होली पर लगेगा पहला चंद्र ग्रहण? जानिए भारत में अगले साल कब-कब दिखेगा Lunar Eclipse

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! Delhi Airport से शुरू होगी 24x7 लग्जरी बस सेवा, जान लें किराया
Lunar Eclipse 2026 Date in India: साल 2026 में दो चंद्र ग्रहण लगेंगे, जिसमें पहला चंद्र ग्रहण मार्च में होली के समय लगेगा और दूसरा अगस्त के महीने में लगेगा. चलिए इसी के साथ, हम आपको अगले साल लगने वाले चंद्र ग्रहण की सही-सही डेट बताते हैं.
Chandra Grahan Date 2026 in India: हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है. हालांकि साइंस के अनुसार, इसे एकमात्र खगोलीय घटना माना जाता है. विज्ञान के मुताबिक, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं. इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चांद पूरी तरह से पृथ्वी के पीछे हो जाता है. इसलिए वह दिखाई नहीं देता है. आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण आमतौर पर पूर्णिमा की रात को ही लगता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि साल 2026 में कब और कितने चंद्र ग्रहण लगेंगे और कौन सा भारत में दिखाई देगा.
हिंदू पंचांग के अनुसार अगले साल यानी 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण लगने वाला है. पहला 3 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को लगेगा. इस ग्रहण को एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों में देखा जाएगा. इसके अलावा, भारत में दिखाई देने के कारण चंद्र ग्रहण का सूतक भी यहां मान्य होगा.
वहीं दूसरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त, 2026 को लगेगा. हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए यहां इसका सूतक मान्य नहीं होगा. आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण उत्तर व दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में देखा जा सकता है.
पंचाग के अनुसार, साल का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा पर लगेगा. भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत शाम 6 बजकर 26 मिनट पर होगी, जो कि 20 मिनट 28 सेकंड तक रहेगी. इसके बाद, 06 बजकर 46 मिनट पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा. आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण होली से ठीक एक दिन पहले यानी होलिका दहन पर लगेगा.
