ग्रहण के दौरान अक्सर लोग घर में रखे खाने और पानी वाली चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देते हैं. यह एक पुरानी परंपरा है, जिसके पीछे धार्मिक मान्यताएं तो है ही. साथ में, कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं. माना जाता है कि तुलसी का पौधा अपनी औषधीय गुणों के कारण ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचाता है.

भारतीय संस्कृति और ज्योतिषशास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है. ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो व्यक्ति के जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करता है. इसका प्रभाव सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास की चीजों पर भी पड़ता है. यही कारण है कि ग्रहण के समय खाने-पीने की चीजों को खुला नहीं छोड़ा जाता और उनमें तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि इससे खाने को दूषित होने से बचाया जा सकता है. आइए, हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है.

ग्रहण में तुलसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर राहु और केतु का प्रभाव होता है. इस दौरान, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और तुलसी को एक पवित्र व दिव्य पौधा माना जाता है, जिसमें आध्यात्मिक शक्तियां निहित होती हैं. ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसे निष्क्रिय कर देता है. यही वजह है कि लोग खाने और पानी में तुलसी का पत्ता डालते हैं, ताकि उन्हें दूषित होने से बचाया जा सके. इसके अलावा, तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. ग्रहण के समय पवित्रता बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है.

वैज्ञानिक महत्व

कुछ शोधों के अनुसार, ग्रहण के समय वायुमंडल में विकिरण का स्तर बढ़ सकता है. यह विकिरण भोजन को प्रभावित करके उसमें मौजूद पोषक तत्वों को कम कर सकता है या उसे दूषित कर सकता है. वहीं, साइंस के अनुसार, तुलसी में कई औषधीय गुण होते हैं, जो सूक्ष्मजीवों को बढ़ने से रोकने का काम कर सकते हैं. ऐसे में, ग्रहण के समय खाने और पीने की चीजों में तुलसी डालकर उसे दूषित होने से बचाया जा सकता है.

