Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कहता है इस्लाम? मुस्लिम स्कॉलर से जानिए इसका महत्व

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा

Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार, ब्रिटिश एजेंसी CPS ने किया जेल का निरीक्षण

'वो शराब और सिगरेट पीती है...', शिल्पा शेट्टी के ससुर ने जब राज कुंद्रा से पूछा था? एक्ट्रेस के पति ने बताई वजह

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

Chandra Grahan 2025: ग्रहण के समय खाने-पीने की चीजों में क्यों डाली जाती है तुलसी? जानें इसके पीछे की मान्‍यता

Bigg Boss 19: शो में रईसी दिखा रहीं तान्या मित्तल, ट्रोल्स से परेशान पेरेंट्स बोले– अब संभालना मुश्किल…

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा

एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी बादशाह थे शाहरुख! पास की थी ये मुश्किल परीक्षा

Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

Homeधर्म

धर्म

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कहता है इस्लाम? मुस्लिम स्कॉलर से जानिए इसका महत्व

Lunar Eclipse 2025: इस्लाम में चंद्र ग्रहण को अल्लाह की निशानी समझनी चाहिए. इस दौरान मुसलमानों को विशेष नमाज सलात-अल-खुसूफ पढ़नी चाहिए. साथ ही, अल्लाह से दुआ और अपने गुनाहों की माफी भी मांगनी चाहिए. इसके अलावा, चलिए मुस्लिम स्कॉलर से जानते हैं कि ग्रहण का इस्लाम धर्म में क्या महत्व है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 07, 2025, 11:36 AM IST

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कहता है इस्लाम? मुस्लिम स्कॉलर से जानिए इसका महत्व
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Chandra Grahan 2025 Significance: आज यानी 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है. लोग ग्रहण को तरह-तरह के अंधविश्वासों और मान्यताओं से जोड़ते हैं. हिंदू धर्म में जहां चंद्र ग्रहण से जुड़ी कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं. ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण का जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह का असर होता है. वहीं, मुस्लिम धर्म के स्कॉलर कहते हैं कि ग्रहण का संबंध किसी शकुन या अपशकुन से नहीं है. बल्कि, इसे अल्लाह की निशानी माना गया है. ऐसे में, चलिए हम आपको बताते हैं कि ग्रहण को लेकर इस्लाम धर्म और क्या कहता है. साथ ही, इस दौरान क्या करना चाहिए और कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आगे बताएंगे.

ग्रहण को लेकर क्या कहता है इस्लाम धर्म?

मुस्लिम स्कॉलर ने जानकारी दी की इस्लाम से पहले अरब के लोग ऐसा मानते थे कि सूर्य या चंद्र ग्रहण किसी बड़े आदमी की मौत या किसी के जन्म की वजह से लगता है. लेकिन, मोहम्मद साहब ने इस बेबुनियादी सोच को मिटा दिया. उन्होंने लोगों को बताया कि ग्रहण अल्लाह की निशानी होती है. इसका किसी की मौत या पैदाइश से कोई वास्ता नहीं होता है. ऐसे में, इसे इंसानी हादसों या अंधविश्वासों से जोड़ना बिल्कुल गलत है. असल में सूर्य या चंद्र ग्रहण इंसान के लिए बड़ी सीख है. यह इस बात का गवाह है कि मालिक एक ही है और वही हर चीज पर काबू भी रखता है.  

यह भी पढ़ें- Lunar Eclipse Time In India: आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चंद्रग्रहण और कब होगा खत्म? यहां देखें सही समय

इस्लाम धर्म में ग्रहण के समय क्या करना चाहिए?

ग्रहम के दौरान मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है. चंद्र ग्रहण अल्लाह की महानता का पैगाम है. इस दौरान अल्लाह की इबादत के लिए खास नमाज पढ़नी चाहिए. चंद्र ग्रहण के वक्त विशेष नमाज सलात-अल-खुसूफ पढ़नी चाहिए. साथ ही, जब तक ग्रहण खत्म न हो तब तक अल्लाह से दुआ करनी चाहिए. इसे आम नमाज से अलग तरीके से पढ़ा जाता है. इसके हर रकाअत में दो रुकू और दो सजदे होते हैं. इतना ही नहीं, इसमें लंबी किरात, लंबा रुकू और लबा सजदा भी किया जाता है, ताकि आप अल्लाह के सामने ज्यादा देर तक झुक कर दुआ करें. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं
न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी
न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी
प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'
प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE