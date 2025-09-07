Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कहता है इस्लाम? मुस्लिम स्कॉलर से जानिए इसका महत्व

Lunar Eclipse 2025: इस्लाम में चंद्र ग्रहण को अल्लाह की निशानी समझनी चाहिए. इस दौरान मुसलमानों को विशेष नमाज सलात-अल-खुसूफ पढ़नी चाहिए. साथ ही, अल्लाह से दुआ और अपने गुनाहों की माफी भी मांगनी चाहिए. इसके अलावा, चलिए मुस्लिम स्कॉलर से जानते हैं कि ग्रहण का इस्लाम धर्म में क्या महत्व है.

Chandra Grahan 2025 Significance: आज यानी 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है. लोग ग्रहण को तरह-तरह के अंधविश्वासों और मान्यताओं से जोड़ते हैं. हिंदू धर्म में जहां चंद्र ग्रहण से जुड़ी कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं. ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण का जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह का असर होता है. वहीं, मुस्लिम धर्म के स्कॉलर कहते हैं कि ग्रहण का संबंध किसी शकुन या अपशकुन से नहीं है. बल्कि, इसे अल्लाह की निशानी माना गया है. ऐसे में, चलिए हम आपको बताते हैं कि ग्रहण को लेकर इस्लाम धर्म और क्या कहता है. साथ ही, इस दौरान क्या करना चाहिए और कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आगे बताएंगे.

ग्रहण को लेकर क्या कहता है इस्लाम धर्म?

मुस्लिम स्कॉलर ने जानकारी दी की इस्लाम से पहले अरब के लोग ऐसा मानते थे कि सूर्य या चंद्र ग्रहण किसी बड़े आदमी की मौत या किसी के जन्म की वजह से लगता है. लेकिन, मोहम्मद साहब ने इस बेबुनियादी सोच को मिटा दिया. उन्होंने लोगों को बताया कि ग्रहण अल्लाह की निशानी होती है. इसका किसी की मौत या पैदाइश से कोई वास्ता नहीं होता है. ऐसे में, इसे इंसानी हादसों या अंधविश्वासों से जोड़ना बिल्कुल गलत है. असल में सूर्य या चंद्र ग्रहण इंसान के लिए बड़ी सीख है. यह इस बात का गवाह है कि मालिक एक ही है और वही हर चीज पर काबू भी रखता है.

इस्लाम धर्म में ग्रहण के समय क्या करना चाहिए?

ग्रहम के दौरान मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है. चंद्र ग्रहण अल्लाह की महानता का पैगाम है. इस दौरान अल्लाह की इबादत के लिए खास नमाज पढ़नी चाहिए. चंद्र ग्रहण के वक्त विशेष नमाज सलात-अल-खुसूफ पढ़नी चाहिए. साथ ही, जब तक ग्रहण खत्म न हो तब तक अल्लाह से दुआ करनी चाहिए. इसे आम नमाज से अलग तरीके से पढ़ा जाता है. इसके हर रकाअत में दो रुकू और दो सजदे होते हैं. इतना ही नहीं, इसमें लंबी किरात, लंबा रुकू और लबा सजदा भी किया जाता है, ताकि आप अल्लाह के सामने ज्यादा देर तक झुक कर दुआ करें.

