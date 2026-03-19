Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा, जानें विधि से लेकर आरती, मंत्र और भोग

चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माता के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित है. इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है.

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के नौ स्वरूपों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन माता रानी की कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का घर में आगमन होता है. यह दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है. मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है. आइए जानते हैं आरती, मंत्र और भोग...

मां शैलपुत्री बीज मंत्र

या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः..

मां शैलपुत्री की आरती

शैलपुत्री मां बैल असवार.

करें देवता जय जयकार..

शिव शंकर की प्रिय भवानी.

तेरी महिमा किसी ने ना जानी..

पार्वती तू उमा कहलावे.

जो तुझे सिमरे सो सुख पावे..

ऋद्धि-सिद्धि परवान करे तू.

दया करे धनवान करे तू..

सोमवार को शिव संग प्यारी.

आरती तेरी जिसने उतारी..

उसकी सगरी आस पुजा दो.

सगरे दुख तकलीफ मिला दो..

घी का सुंदर दीप जला के.

गोला गरी का भोग लगा के..

श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं.

प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं..

जय गिरिराज किशोरी अंबे.

शिव मुख चंद्र चकोरी अंबे..

मनोकामना पूर्ण कर दो.

भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो..

पर्वतराज हिमवान की पुत्री हैं मां शैलपुत्री

चैत्र नवरात्रि के पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है. यह मां दुर्गा का पहला स्वरूप है. पुराणों की मानें तो मां शैलपुत्री सती थीं, जो भगवान की पत्नी थीं. इसके बाद उनका जन्म पर्वतराज हिमवान के घर हुआ. इसी के बाद उन्हें शैलपुत्री पर्वत की पुत्री कहा जाता है. मां शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और नई शुरुआत का प्रतीक हैं.

मां शैलपुत्री का प्रिय रंग

नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना में पीला या सफेद रंग धारण करना चाहिए. इसकी वजह यह रंग माता के प्रिय रंग माने गये हैं. पीला रंग खुशहाली, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है.

मां शैलपुत्री का प्रिय भोग

मां शैलपुत्री के प्रिय भोग में सफेद खीर या फिर सफेद रंग की मिठाई बेहद पसंद है. उन्हें पूजा के अंत में खीर का भोग लगाना शुभ होता है. इससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है.

डिसक्लेमर-धर्म और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताएं परंपराओं और आस्थाओं पर आधारित होती हैं. . किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या निर्णय से पहले योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित माना जाता है.

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