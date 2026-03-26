Chaitra Navratri Day 8 : चैत्र नवरात्रि का आठवां दिन मां महागौरी को समर्पित, जानें पूजन की विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती

आज 26 मार्च दिन गुरुवार को नवरात्रि का आठवां दिन है. आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है. आइए जानते हैं महागौरी की पूजन विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती...

चैत्र नवरात्रि का आज आठवां दिन है. यह दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी को समर्पित है. इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना करने के साथ ही कन्या पूजन किया जाता है. मां को रंग शंख चंद्रमा और कुंद के फूलों की तरह ही सफेद रंग बेहद प्रिय है. महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं. जीवन में सुख शांति और सुख-समृद्धि का वास होता है. आइए जानते हैं मां महागौरी का भोग, पूजन विधि, मंत्र और आरती...

यह है मां महागौरी का स्वरूप

मां महागौरी का वर्ण बहुत श्वेत है. गौर वर्ण होने की वजह से इन्हें महागौरी कहा गया है. मां के वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं. महागौरी की चार भुजाएं हैं. एक हाथ में मां के त्रिशूल है दूसरे में डमरू, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में वर मुद्रा है. मां वृषभ पर सवार रहती हैं.

मां महागौरी का भोग

नवरात्रि के आठवें दिन अष्टमी तिथि पर माता रानी को अलग अलग चीजों को भोग लगाया जाता है. इनमें नारियल से बनी मिठाईयों का भोग लगाना माता रानी को बहुत प्रिय है. इसके साथ ही अष्टमी के बाद मां को नारियल से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए. इसके साथ ही माता रानी को सूजी का हलवा और काले चेन का प्रसाद अर्पित करना चाहिए. यह माता रानी प्रिय भोग में से एक है.

मां महागोरी पूजा विधि

अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा विधि बेहद सरल है. इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नादि करें. इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें. पूजा स्थल को गंगाजल से साफ करें. मां महागौरी को सफेद रंग के वस्त्र अर्पण करें. माता रानी को सफेद रंग के फूल अर्पित करने के बाद कुमकुम से तिलक लगाएं. मां को नारियल से बनी मिठाईयों का भोग लगाये. इसके बाद ॐ देवी महागौर्यै नमः" का जाप करें. अंत में माता रानी की आरती उतारे और मां से प्रार्थना करें. इससे आपके सभी काम बन जाएंगे.

मां महागौरी का मंत्र

श्वेते वृषेसमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः.

महागौरी शुभं दद्यान्महादेव प्रमोददा..

या देवी सर्वभू‍तेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता.

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः..

मां महागौरी की आरती

जय महागौरी जगत की माया। जया उमा भवानी जय महामाया..

हरिद्वार कनखल के पासा। महागौरी तेरा वहां निवासा..

चंद्रकली और ममता अंबे। जय शक्ति जय जय मां जगदंबे..

भीमा देवी विमला माता। कौशिकी देवी जग विख्याता..

हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा। महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा..

सती ‘सत’ हवन कुंड में था जलाया। उसी धुएं ने रूप काली बनाया..

बना धर्म सिंह जो सवारी में आया। तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया..

तभी मां ने महागौरी नाम पाया। शरण आनेवाले का संकट मिटाया..

शनिवार को तेरी पूजा जो करता। मां बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता..

भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो। महागौरी मां तेरी हरदम ही जय हो..

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