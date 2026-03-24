FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

'मुस्लिमों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर', यूपी के AIMIM प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान | PM मोदी ने कल लोकसभा में बयान दिया था, दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बोलेंगे PM मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chaitra Navratri Day 6: आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग

आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग

Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी तक में मौसम का बदलाव जारी, आंधी और बारिश बरपाएगी कहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

दिल्ली से लेकर यूपी तक में मौसम का बदलाव जारी, आंधी और बारिश बरपाएगी कहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Hair Extensions-Wig Risk: क्या आपने हेयर एक्सटेंशन या पैच लगवाए हैं? तो निकलवा दें क्योंकि इनसे बढ़ रहा कैंसर का खतरा

क्या आपने हेयर एक्सटेंशन या पैच लगवाए हैं? तो निकलवा दें क्योंकि इनसे बढ़ रहा कैंसर का खतरा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dhurandhar-The Revenge: धुरंधर 2 का ये 'किरदार' निकला सबसे अमीर! रणवीर-संजय दत्त भी पीछे छूटे

Dhurandhar-The Revenge: धुरंधर 2 का ये 'किरदार' निकला सबसे अमीर! रणवीर-संजय दत्त भी पीछे छूटे

भारत के 10 सबसे 'गरीब' राज्यसभा सांसदों से मिलिए, एक के पास है सिर्फ ₹3.79 लाख

भारत के 10 सबसे 'गरीब' राज्यसभा सांसदों से मिलिए, एक के पास है सिर्फ ₹3.79 लाख

PM मोदी ने बनाया सत्ता संभालने का महारिकॉर्ड, लेकिन इस मामले में नेहरू अब भी आगे, देखें टॉप 10 लिस्ट

PM मोदी ने बनाया सत्ता संभालने का महारिकॉर्ड, लेकिन इस मामले में नेहरू अब भी आगे, देखें टॉप 10 लिस्ट

Homeधर्म

धर्म

Chaitra Navratri Day 6: आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग

आज 24 मार्च दिन मंगलवार को नवरात्रि का छठां दिन है.  आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है. देवी की पूजा कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें, आरती और भोग लगाएं, चलिए जानते हैं.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 24, 2026, 09:46 AM IST

Chaitra Navratri Day 6: आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग

Chaitra Navratri 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में नवरात्रि को बेहद विशेष माना जाता है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. हर दिन माता के एक अलग स्वरूप की पूजा अर्चना होती है. इसमें छठा दिन मां कात्यायनी का है. मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी को शक्ति, सौंदर्य और साहस की प्रतीक माना गया है. देवी पुराणों में मां कात्यायनी को आदिशक्ति का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप बताया गया है. नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होकर उच्च आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर होता है, जिससे भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना प्रबल होती है.

मां कात्यायनी की उपासना से मिलता है साहस

मां कात्यायनी की उपासना से भक्तों न को सिर्फ शक्ति और साहस ​मिलता है. यह धर्म और विजय की प्राप्ति भी होती है. धर्म ग्रथों में वर्णित है कि महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था. इसलिए दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा. आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि छठवें दिन मां कात्यायनी की आराधना को लेकर विशेष मंत्र, पूजा विधि और मंत्र...

मां कात्यायनी के मंत्र

1. कात्यायनी महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी. नन्दगोपसुतं देवी, पति मे कुरु ते नमः..

2.ॐ देवी कात्यायन्यै नमः..

3. या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता.

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:..

4. चंद्र हासोज्जवलकरा शार्दूलवर वाहना.
कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनि..

मां कात्यायनी की पूजा विधि 

मां कात्यायनी की पूजा की शुरुआत प्रातः स्नान के बाद शुद्ध मन और साफ वस्त्रों के साथ की जाती है. परंपरा के अनुसार पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर वहां लाल आसन पर मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है. पूजा की शुरुआत गणेश और कलश देवता के ध्यान से होती है, ताकि सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हों. इसके बाद घी का दीपक जलाकर मां को फूल, अक्षत, रोली और धूप अर्पित किए जाते हैं. मां कात्यायनी को पीले फूल, हल्दी और चूड़ियां चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है. साथ ही शहद, पान और मिठाई का भोग लगाने से पूजा पूर्ण मानी जाती है. अंत में आरती कर मां का आभार व्यक्त करना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है.

आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है इसका महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन ‘आज्ञा चक्र’ में केंद्रित होता है, जिसे आध्यात्मिक जागरूकता का केंद्र माना जाता है. योग साधना में यह चक्र व्यक्ति की निर्णय क्षमता और अंतर्ज्ञान को मजबूत करता है. माना जाता है कि इस अवस्था में किया गया ध्यान और भक्ति व्यक्ति को भीतर से संतुलित और मजबूत बनाती है. यह भी कहा जाता है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से मां कात्यायनी को समर्पित हो जाता है, तो उसे जीवन में स्पष्ट दिशा और मानसिक शांति प्राप्त होती है. यही कारण है कि इस दिन की पूजा को आत्मिक विकास से जोड़कर देखा जाता है.

पूजा का सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव

आज के भागदौड़ भरे जीवन में जहां मानसिक तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है, वहां इस तरह की धार्मिक साधनाएं लोगों को मानसिक सुकून देती हैं. नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले नियम, संयम और पूजा-पाठ व्यक्ति के जीवन में अनुशासन लाते हैं, जो लंबे समय तक सकारात्मक असर डालते हैं.इसके अलावा, पारिवारिक स्तर पर भी यह पर्व लोगों को एकजुट करता है. घर में पूजा और भक्ति का माहौल बनने से आपसी संबंध मजबूत होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

मां कात्यायनी की आराधना का सार

मां कात्यायनी की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का माध्यम भी है. सही विधि, श्रद्धा और नियमितता के साथ की गई यह साधना जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. यही वजह है कि नवरात्रि के इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता है और इसे आध्यात्मिक उन्नति का अवसर माना जाता है.

मां कात्यायनी का प्रिय भोग

चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी को उनका प्रिय भोग अर्पित करें. माता रानी को शहद बेहद प्रिय है. ऐसे में इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना के बाद उन्हें शहद और उससे बने व्यंजन अर्पित करें. इसके अलावा माता रानी को हलवा-पूरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है. 

कात्यायनी मां की विशेष आरती

जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ .
उपमा रहित भवानी, दूँ किसकी उपमा ॥ मैया जय... 

गिरजापति शिव का तप, असुर रम्भ कीन्हाँ .
वर-फल जन्म रम्भ गृह, महिषासुर लीन्हाँ ॥ मैया जय...

कर शशांक-शेखर तप, महिषासुर भारी .
शासन कियो सुरन पर, बन अत्याचारी ॥ मैया जय... 

त्रिनयन ब्रह्म शचीपति, पहुँचे, अच्युत गृह .
महिषासुर बध हेतू, सुर कीन्हौं आग्रह ॥ मैया जय...

सुन पुकार देवन मुख, तेज हुआ मुखरित .
जन्म लियो कात्यायनी, सुर-नर-मुनि के हित ॥ मैया जय...

अश्विन कृष्ण-चौथ पर, प्रकटी भवभामिनि .
पूजे ऋषि कात्यायन, नाम काऽऽत्यायिनी ॥ मैया जय... 

अश्विन शुक्ल-दशी को, महिषासुर मारा .
नाम पड़ा रणचण्डी, मरणलोक न्यारा ॥ मैया जय...

दूजे कल्प संहारा, रूप भद्रकाली .
तीजे कल्प में दुर्गा, मारा बलशाली ॥ मैया जय...

दीन्हौं पद पार्षद निज, जगतजननि माया .
देवी सँग महिषासुर, रूप बहुत भाया ॥ मैया जय...

उमा रमा ब्रह्माणी, सीता श्रीराधा .
तुम सुर-मुनि मन-मोहनि, हरिये भव-बाधा ॥ मैया जय...

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dhurandhar-The Revenge: धुरंधर 2 का ये 'किरदार' निकला सबसे अमीर! रणवीर-संजय दत्त भी पीछे छूटे
Dhurandhar-The Revenge: धुरंधर 2 का ये 'किरदार' निकला सबसे अमीर! रणवीर-संजय दत्त भी पीछे छूटे
भारत के 10 सबसे 'गरीब' राज्यसभा सांसदों से मिलिए, एक के पास है सिर्फ ₹3.79 लाख
भारत के 10 सबसे 'गरीब' राज्यसभा सांसदों से मिलिए, एक के पास है सिर्फ ₹3.79 लाख
PM मोदी ने बनाया सत्ता संभालने का महारिकॉर्ड, लेकिन इस मामले में नेहरू अब भी आगे, देखें टॉप 10 लिस्ट
PM मोदी ने बनाया सत्ता संभालने का महारिकॉर्ड, लेकिन इस मामले में नेहरू अब भी आगे, देखें टॉप 10 लिस्ट
INS विक्रांत से लेकर INS मोर्मुगाओ तक..भारतीय नौसेना के जहाजों को कैसे मिलता है उनका नाम?
INS विक्रांत से लेकर INS मोर्मुगाओ तक..भारतीय नौसेना के जहाजों को कैसे मिलता है उनका नाम?
Pigeon Repellent: बालकनी- खिड़कियों से दूर रहेंगे कबूतर, नहीं फैलेगी गंदगी! अपनाकर देखें ये 9 सिंपल टिप्स
Pigeon Repellent: बालकनी- खिड़कियों से दूर रहेंगे कबूतर, नहीं फैलेगी गंदगी! अपनाकर देखें ये 9 सिंपल टिप्स
MORE
Advertisement
धर्म
मनी प्लांट इस दिशा में लगाते ही तिजोरी होने लगेगी ओवरफ्लो? लेकिन ये 4 गलतियां टिकने नहीं देती हैं पैसा
मनी प्लांट इस दिशा में लगाते ही तिजोरी होने लगेगी ओवरफ्लो? लेकिन ये 4 गलतियां टिकने नहीं देती हैं पैसा
Lakshmi Panchami 2026: लक्ष्मी पंचमी पर पूजा के साथ करें ये 5 उपाय तो मेहरबान हो जाएंगी मां लक्ष्मी, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत
लक्ष्मी पंचमी पर पूजा के साथ करें ये 5 उपाय तो मेहरबान हो जाएंगी मां लक्ष्मी, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत
Horoscope 22 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए सोमवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल
Horoscope 22 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए सोमवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल
Kamada Ekadashi: 28 या 29 मार्च, कब है कामदा एकादशी? नोट कर लें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Kamada Ekadashi: 28 या 29 मार्च, कब है कामदा एकादशी? नोट कर लें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Navratri Day 5: आज नवरात्रि के 5वें दिन होगी देवी स्कंदमाता की आराधना, जानें पूजा विधि-शुभ मुहूर्त और बीज मंत्र
आज नवरात्रि के 5वें दिन होगी देवी स्कंदमाता की आराधना, जानें पूजा विधि-शुभ मुहूर्त और बीज मंत्र
MORE
Advertisement