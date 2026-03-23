Chaitra Navratri 2026 Upay: पैसों की तंगी और कर्ज से हैं परेशान तो चैत्र नवरात्रि में अपना लें ये उपाय, गरीबी से मिल जाएगी मुक्ति

अगर आप किसी भी तरह के कर्ज, रोग, दोष और पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि में कुछ उपाय कर इनसे छुटकारा पा सकते हैं.

हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को नौ दिनों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है. इन 9 दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें जगतजननि की कृपा प्राप्ति से नकारात्मक एनर्जी से लेकर सभी दुख और समस्याएं दूर हो जाते हैं. इन नौ दिनों में माता व्रत और पूजा के अलावा कुछ उपाय भी बताये गये हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही पैसों तंगी, कर्ज और गरीबी से मुक्ति मिल जाती है. अगर आप भी पैसों की तंगी या गरीबी से जूझ रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि के आसान उपाय आजमा सकते हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि अचूक उपाय...

पैसों की तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए करें ये उपाय

अगर आप जीवन में पैसों की तंगी और कर्ज से परेशान हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए माता रानी को कुमकुम व गुड़हल के फूल और घी अर्पित करें. इसके साथ ही माता रानी की विशेष पूजा करें. हर दिन घर में हवन करें. इससे घर की नकारात्मकता दूर होने साथ ही माता रानी की कृपा प्राप्त होती है. घर की दरिद्रता और परेशानी दूर हो जाती है.

जल में मिला लें हल्दी

ज्योतिषाचार्य प्रितिका मोजूमदार के अनुसार, नवरात्रि के दौरान किए गए छोटे-छोटे उपाय भी बड़ा असर दिखा सकते हैं. जैसे स्नान से पहले पानी में हल्दी मिला लें. इसके बाद मां दुर्गा की विधिवत पूजा करें. पूजा के समय कुमकुम और चंदन का विशेष महत्व होता है, जबकि गुड़हल का फूल मां को अत्यंत प्रिय माना गया है. इन सभी चीजों का सही तरीके से उपयोग करने से घर में सकारात्मकत ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक बाधाएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं.

16 मंत्रों के साथ दें आहूति

अष्टमी की रात विशेष पूजा करने और मां दुर्गा को 56 भोग अर्पित करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं. धार्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि 16 मंत्रों के साथ आहुति देने और मां को श्रृंगार अर्पित करने से घर में समृद्धि का वास होता है. यह न सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाती है. व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना भी आसानी से कर लेता है. उसके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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