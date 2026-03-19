Chaitra Navratri 2026: क्या है कलश स्थापना का सही समय और तरीका, जानें कलश में किन चीजों को डालने से मिलेगी मां की कृपा

इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है. वहीं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 50 मिनट से लेकर 7 बजकर 52 मिनट तक रहेगा.

हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को बहुत ही विशेष माना गया है. चार नवरात्रि में यह सबसे पहले स्थान पर आते हैं. चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं. नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पहले दिन ही घटस्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है. यह नवरात्रि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. यही वजह है कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में बहुत ही विधि-विधान के साथ की जाती है. आइए जानते हैं कलश स्थापना का तरीका से लेकर से लेकर शुभ समय और इसमें क्या डालें कि माता रानी कृपा प्राप्त हो...

यह है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है. वहीं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 50 मिनट से लेकर 7 बजकर 52 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त में शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से लेकर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. इस बार कलश स्थापना के ये दो सबसे शुभ मुहूर्त हैं. इनमें कलश स्थापना करना बेहद शुभ साबित होगा.

जान लें कलश स्थापना करने का सही तरीका

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, कलश स्थापना से पूर्व स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें. इसके बाद माता रानी का मन ही मन ध्यान रखें. इसके बाद स्थापना के समय नौ लौंग लें, उन्हें कलावे में बांधकर माला बना लें. इसके बाद इस लोग की माला को माता रानी के गले में पहले दिन अर्पित कर दें. इससे मां का संपूर्ण और अच्छा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा. इसके साथ कलश स्थापना के लिए मिट्टी या फिर अन्य किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं. हालांकि इनमें सबसे शुभ मिट्टी का कलश माना जाता है.

कलश में जरूर डालें ये चीजें

कलश की स्थापना करने से पूर्व इसमें कुछ चीजों को डालना बेहद शुभ है. इनमें गंगाजल, हल्दी की गाठ, सुपारी, दौ लौंग और इलायची शामिल हैं. इनके अलासा एक सिक्का, थोड़ा से अक्षत और फूल भी डाल सकते हैं. इसके बाद कलश पर पांच या सात आम और अशोक पत्ते रख दें. साथ ही कलश के ऊपर एक दियली रखिए और उसमें चावल भरिए. इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में अच्छे से बांधकर कलश के ऊपर रखें. इसके बाद कलश को माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें. इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य ज्योतिष पर आधारित हैं. इसके लिए डीएनए हिंदी जिम्मेदार नहीं है.

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