Chaitra Navratri 2026: आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त से लेकर माता के आने की सवारी 

आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही घटस्थापना की जाएगी. इस बार मां दुर्गा पालकी सवार होकर आएगी. ज्योतिष की मानें तो माता का पालकी में सवार होकर आने से कई तरह के संकेत मिलते हैं. आइए जानते हैं...

हिंदू धर्म में चैत्र माह का बड़ा महत्व है. इस माह से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ ही चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं. चैत्र नवरा​त्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है. वहीं इसका समापन 27 मार्च 2026 को होगा. आइए जानते हैं इस बार नवरात्रि पर मां दुर्गा का घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और मां के आने की सवारी क्या है. उसका क्या प्रभाव पड़ेगा...

आज से शुरू हो रहे नवरात्रि

चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत आज 19 मार्च 2026 की सुबह 6 बजकर 54 मिनट से हो रही है. यह तिथि 20 मार्च को सुह 4 बजकर 51 मिनट तक रहेगी. ऐसे में घट स्थापना मुहूर्त शुभ 19 मार्च 2026 की सुबह 06 बजकर 50 मिनट से लेकर 07 बजकर 20 मिनट तक रहेगी. वहीं चंचल बेला का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 15 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से लेकर 1 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.

डोली पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, हर बार मां दुर्गा के आने से लेकर जाने की सवारी बदल जाती है. मां दुर्गा, शेर से लेकर हाथी या फिर पाली में सवार होकर आती हैं. माता की पालकी न सिर्फ आने वाले समय का संकेत देती हैं, बल्कि शुभ और अशुभ फल भी प्रदान करती हैं. इस बार मां दुर्गा पालकी यानी डोली में बैठकर आ रही है. माता रानी का डोली में आना दुनिया में उथल पुथल का संकेत देता है.

इस बार बन रहे ये विशेष योग

ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार नवरात्र के पहले दिन यानी आज सर्वार्थ सिद्धि शुक्ल के साथ ब्रह्म योग भी बन रहा है. इसी दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि का मीन राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है. इसके अलावा शुक्र के मीन राशि में विराजमान होने से मालव्य महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, जो कुछ लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होगा.

आज की जाएगी मां शैलपुत्री की पूजा

नवरात्र में मां दुर्गा के नौ अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इनमें पहला दिन मां शैलपुत्री का है. इसके बाद मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कूष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की जाती है. लोग संकल्प लेकर व्रत रखते हैं. मान्यता है कि इन्हीं नौ दिनों में सृष्टि का सृजन हुआ था. इसलिए नवरात्रि के नौ दिनों में सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है.



डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य ज्योतिष पर आधारित हैं. इसके लिए डीएनए हिंदी जिम्मेदार नहीं है.

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