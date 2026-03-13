FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB NTPC Admit Card 2026: आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी, 16 अप्रैल से शुरू हो रहा CBT 1 एग्जाम

RRB NTPC Admit Card 2026: आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी, 16 अप्रैल से शुरू हो रहा CBT 1 एग्जाम

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन

चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन

Rajasthan RTE Lottery Result 2026: राजस्थान आरटीई लॉटरी रिजल्ट जारी, यहां चेक करें आपके बच्चे को किस स्कूल में मिलेगा एडमिशन

Rajasthan RTE Lottery Result 2026: राजस्थान आरटीई लॉटरी रिजल्ट जारी, यहां चेक करें आपके बच्चे को किस स्कूल में मिलेगा एडमिशन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता

कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता

Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद

Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद

Homeधर्म

धर्म

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से होगी. इसी दिन माता रानी के नौ दिनों के व्रत रखें जाते हैं. अगर आप भी चैत्र नवरात्रि व्रत रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये नियम जरूर जान ले. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 13, 2026, 12:50 PM IST

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन

Chaitra Navratri (Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    हिंदू धर्म में होली दिवाली की तरह ही माता के नौ दिन यानी नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. माता रानी की घर में स्थापना कर नौ दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है. ​साल भर में चार नवरात्रि होते हैं. इनमें एक चैत्र नवरात्रि दूसरे शारदीय और बाकी दो गुप्त नवरात्रि होते हैं. इनमें साधना करना शक्तियों को प्राप्त किया जाता है. चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है. इस बार यह तिथि 19 मार्च 2026 को पड़ रही है. इसलिए चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और घटस्थापना 19 मार्च को की जाएगी. 

    इस दिन होगी नवमी

    चैत्र नवरा​त्रि पर नौ दिनों तक माता रानी के नौ अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक रहेंगे. इन 09 दिनों में शक्ति के साधक जप-तप और व्रत किए जाते हैं. अगर आप भी चैत्र नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों को पालन जरूर करें. इनके बिना नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है. वहीं इन नियमों का पालन कर व्रत करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है. 

    चैत्र नवरात्रि व्रत के जरूरी नियम

    चैत्र नवरात्रि पर अगर व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद मां भगवती का ध्यान करते हुए 09 दिनों तक रखे जाने वाले इस व्रत का विधि-विधान से संकल्प लें.अगर आप नौ दिनों तक व्रत रखना चाहते हैं तो संकल्प में मनोकामना पूर्ति के साथ संकल्प लें. साथ ही इसे अधूरा न छोड़ें. नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि पर माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही कलश स्थापना करें. 

    नौ दिनों तक करें ब्रह्मचर्य का पालन

    व्रत रखने के साथ ही नौ दिनों ताक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. इसके साथ ही तामसिक भोजन से दूर रहें है. घर में कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योति जलाई है तो घर को ताला बंद करके बाहर न जाये. इसके साथ ही व्रत में सिंघाड़े और कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं. नौ दिनों तक नमक का सेवन न करें. 

    डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज
    6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज
    Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
    कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
    Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद
    Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद
    शादी के बाद Rashmika Mandanna की ऑडियो क्लिप वायरल, एक्ट्रेस ने दी 24 घंटे में हटाने की चेतावनी
    शादी के बाद Rashmika Mandanna की प्राइवेट चैट वायरल, एक्ट्रेस ने दी 24 घंटे में हटाने की चेतावनी
    पिता के निधन के बाद 14 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 333 करोड़ का कारोबार
    पिता के निधन के बाद 14 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 333 करोड़ का कारोबार
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
    शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
    Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
    इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
    Horoscope 12 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
    क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
    Numerology: 786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
    786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
    MORE
    Advertisement