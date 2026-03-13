Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से होगी. इसी दिन माता रानी के नौ दिनों के व्रत रखें जाते हैं. अगर आप भी चैत्र नवरात्रि व्रत रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये नियम जरूर जान ले.

हिंदू धर्म में होली दिवाली की तरह ही माता के नौ दिन यानी नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. माता रानी की घर में स्थापना कर नौ दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है. ​साल भर में चार नवरात्रि होते हैं. इनमें एक चैत्र नवरात्रि दूसरे शारदीय और बाकी दो गुप्त नवरात्रि होते हैं. इनमें साधना करना शक्तियों को प्राप्त किया जाता है. चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है. इस बार यह तिथि 19 मार्च 2026 को पड़ रही है. इसलिए चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और घटस्थापना 19 मार्च को की जाएगी.

इस दिन होगी नवमी

चैत्र नवरा​त्रि पर नौ दिनों तक माता रानी के नौ अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक रहेंगे. इन 09 दिनों में शक्ति के साधक जप-तप और व्रत किए जाते हैं. अगर आप भी चैत्र नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों को पालन जरूर करें. इनके बिना नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है. वहीं इन नियमों का पालन कर व्रत करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है.

चैत्र नवरात्रि व्रत के जरूरी नियम

चैत्र नवरात्रि पर अगर व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. इसके बाद मां भगवती का ध्यान करते हुए 09 दिनों तक रखे जाने वाले इस व्रत का विधि-विधान से संकल्प लें.अगर आप नौ दिनों तक व्रत रखना चाहते हैं तो संकल्प में मनोकामना पूर्ति के साथ संकल्प लें. साथ ही इसे अधूरा न छोड़ें. नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि पर माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही कलश स्थापना करें.

नौ दिनों तक करें ब्रह्मचर्य का पालन

व्रत रखने के साथ ही नौ दिनों ताक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. इसके साथ ही तामसिक भोजन से दूर रहें है. घर में कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योति जलाई है तो घर को ताला बंद करके बाहर न जाये. इसके साथ ही व्रत में सिंघाड़े और कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं. नौ दिनों तक नमक का सेवन न करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

