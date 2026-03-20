Maa Brahmacharini Ki Katha: आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, माता रानी पूर्ण करेंगी सभी काम

हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इनमें दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना और व्रत करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है.

चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है. दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. श्वेत वर्ण वाली माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान, संयम और आत्मबल प्रदान करती हैं. इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना में कथा और आरती के पाठ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है. मान्यता है कि व्रतियों को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना और कथा पाठ जरूर करना चाहिए. इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

मां ब्रह्माचारिणी की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, माता ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था. बाद में नारद जी की बात मानकर माता ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था. तपस्या के पहले हजार वर्षों तक माता ने सिर्फ फल और फूल खाए. इसके बाद सौ वर्षों तक मां केवल जमीन पर रहीं. धूप, वर्षा आदि की परवाह किए बिना माता ने अपना कठोर तप जारी रखा.

इसके बाद कई वर्षों तक माता ने सिर्फ बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना की. तपस्या के अंतिम पड़ाव में आते-आते माता ने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया. इसलिए माता को अपर्णा भी पुकारा जाता है. इसके बाद निर्जला रहकर माता ने अपना तप जारी रखा. माता के कठोर तप को देखते हुए ही मां को ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाता है. माता ब्रह्माचारिणी की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए.

माता ने परीक्षा के लिए धारण किया ऋषि का रूप

इसके बाद भगवान माता के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि के रूप में पहुंचे. हालांकि, ऋषि के रूप में आए भगवान शिव की कोई भी बात माता ने नहीं सुनी और अपना तप जारी रखा. तब ऋषि के रूप में आए शिव जी ने उनको ये कहा कि तुमको महादेव पति रूप में जरूर प्राप्त होंगे. अंत में भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में अपना लिया. इस तरह से माता ब्रह्माचारिणी का तप सफल हुआ.

मां ब्रह्मचारिणी की आरती

जय अंबे ब्रह्माचारिणी माता. जय चतुरानन प्रिय सुख दाता.

ब्रह्मा जी के मन भाती हो. ज्ञान सभी को सिखलाती हो.

ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा. जिसको जपे सकल संसारा.

जय गायत्री वेद की माता. जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता.

कमी कोई रहने न पाए. कोई भी दुख सहने न पाए.

उसकी विरति रहे ठिकाने. जो ​तेरी महिमा को जाने.

रुद्राक्ष की माला ले कर. जपे जो मंत्र श्रद्धा दे कर.

आलस छोड़ करे गुणगाना. मां तुम उसको सुख पहुंचाना.

ब्रह्माचारिणी तेरो नाम. पूर्ण करो सब मेरे काम.

भक्त तेरे चरणों का पुजारी. रखना लाज मेरी महतारी.

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य ज्योतिष पर आधारित हैं. इसके लिए डीएनए हिंदी जिम्मेदार नहीं है.

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