FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें पिछले 10 साल में कब आए थे नतीजे

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें पिछले 10 साल में कब आए थे नतीजे

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड आज नहीं तो कब जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट? जानें सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने क्या जानकारी दी

राजस्थान बोर्ड आज नहीं तो कब जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट? जानें सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने क्या जानकारी दी

Maa Brahmacharini Ki Katha: आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, माता रानी पूर्ण करेंगी सभी काम

आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, माता रानी पूर्ण करेंगी सभी काम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...

सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...

Friday OTT Release: इस शुक्रवार सस्पेंस-थ्रिलर से दोगुना होगा एंटरटेनमेंट, 'धुरंधर 2' के बाद 20 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये मजेदार फिल्में

Friday OTT Release: इस शुक्रवार सस्पेंस-थ्रिलर से दोगुना होगा एंटरटेनमेंट, 'धुरंधर 2' के बाद 20 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये मजेदार फिल्में

Chaitra Navratri 2026 Bhog: मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही

मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही

Homeधर्म

धर्म

Maa Brahmacharini Ki Katha: आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, माता रानी पूर्ण करेंगी सभी काम

हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. इनमें दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना और व्रत करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 20, 2026, 10:39 AM IST

Maa Brahmacharini Ki Katha: आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, माता रानी पूर्ण करेंगी सभी काम

maa brahmacharini ki katha or aarti

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है. दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. श्वेत वर्ण वाली माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान, संयम और आत्मबल प्रदान करती हैं. इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना में कथा और आरती के पाठ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है. मान्यता है कि व्रतियों को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना और कथा पाठ जरूर करना चाहिए. इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

मां ब्रह्माचारिणी की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, माता ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था. बाद में नारद जी की बात मानकर माता ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था. तपस्या के पहले हजार वर्षों तक माता ने सिर्फ फल और फूल खाए. इसके बाद सौ वर्षों तक मां केवल जमीन पर रहीं. धूप, वर्षा आदि की परवाह किए बिना माता ने अपना कठोर तप जारी रखा.

इसके बाद कई वर्षों तक माता ने सिर्फ बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना की. तपस्या के अंतिम पड़ाव में आते-आते माता ने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया. इसलिए माता को अपर्णा भी पुकारा जाता है. इसके बाद निर्जला रहकर माता ने अपना तप जारी रखा. माता के कठोर तप को देखते हुए ही मां को ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाता है. माता ब्रह्माचारिणी की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए.

माता ने परीक्षा के लिए धारण किया ऋषि का रूप

इसके बाद भगवान माता के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि के रूप में पहुंचे. हालांकि, ऋषि के रूप में आए भगवान शिव की कोई भी बात माता ने नहीं सुनी और अपना तप जारी रखा. तब ऋषि के रूप में आए शिव जी ने उनको ये कहा कि तुमको महादेव पति रूप में जरूर प्राप्त होंगे. अंत में भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में अपना लिया. इस तरह से माता ब्रह्माचारिणी का तप सफल हुआ.

मां ब्रह्मचारिणी की आरती

जय अंबे ब्रह्माचारिणी माता. जय चतुरानन प्रिय सुख दाता.

ब्रह्मा जी के मन भाती हो. ज्ञान सभी को सिखलाती हो.

ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा. जिसको जपे सकल संसारा.

जय गायत्री वेद की माता. जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता.

कमी कोई रहने न पाए. कोई भी दुख सहने न पाए.

उसकी विरति रहे ठिकाने. जो ​तेरी महिमा को जाने.

रुद्राक्ष की माला ले कर. जपे जो मंत्र श्रद्धा दे कर.

आलस छोड़ करे गुणगाना. मां तुम उसको सुख पहुंचाना.

ब्रह्माचारिणी तेरो नाम. पूर्ण करो सब मेरे काम.

भक्त तेरे चरणों का पुजारी. रखना लाज मेरी महतारी.

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य  ज्योतिष पर आधारित हैं. इसके लिए डीएनए हिंदी जिम्मेदार नहीं है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...
सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...
Friday OTT Release: इस शुक्रवार सस्पेंस-थ्रिलर से दोगुना होगा एंटरटेनमेंट, 'धुरंधर 2' के बाद 20 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये मजेदार फिल्में
Friday OTT Release: इस शुक्रवार सस्पेंस-थ्रिलर से दोगुना होगा एंटरटेनमेंट, 'धुरंधर 2' के बाद 20 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये मजेदार फिल्में
Chaitra Navratri 2026 Bhog: मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही
मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही
Ustaad Bhagat Singh Box Office Collection: पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' ने पहले दिन छापे इतने करोड़, 'धुरंधर 2' को चटा देंगे धूल?
Ustaad Bhagat Singh Box Office Collection: पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' ने पहले दिन छापे इतने करोड़, 'धुरंधर 2' को चटा देंगे धूल?
Mangal Shani Yuti: मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम
मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल
मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल
Chaitra Navratri 2026: क्या है कलश स्थापना का सही समय और तरीका, जानें कलश में किन चीजों को डालने से मिलेगी मां की कृपा
क्या है कलश स्थापना का सही समय और तरीका, जानें कलश में किन चीजों को डालने से मिलेगी मां की कृपा
Chaitra Navratri 2026: आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त से लेकर माता के आने की सवारी 
आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त से लेकर माता के आने की सवारी
Horoscope 19 March: इन पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
इन पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
Shani-Surya-Shukra Chandrama Yuti:शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट,  19 मार्च से जो चाहें पाएंगे
शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट, 19 मार्च से जो चाहें पाएंगे
MORE
Advertisement