FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नमाजियों पर पुष्प वर्षा की जाए-फिरोज खां, संभल- मुस्लिम नेता फिरोज खां की मांग, हमें दी जाए पुष्प वर्षा की इजाज़त-फिरोज खां, प्रशासन करे, या हमें इजाजत दें-फिरोज खां | वाराणसी-नाव पर इफ्तार मामले पर खुलासा, नाव को अगवा कर इफ्तार पार्टी की गई, धार्मिक भावनाओं के साथ डकैती केस भी | यूपी में नोरा फतेही पर जारी किया फतवा, शाही मुफ्ती बोले- एक्ट्रेस ने बड़ा गुनाह किया, मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने जारी किया फतवा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Aaj Ka Mausam: सावधान! दिल्ली में आंधी-तूफान और बारिश के साथ गिर सकती है बिजली; अगले 48 घंटे तक इन 6 राज्यों में अलर्ट जारी

Aaj Ka Mausam: सावधान! दिल्ली में आंधी-तूफान और बारिश के साथ गिर सकती है बिजली; अगले 48 घंटे तक इन 6 राज्यों में अलर्ट जारी

Chaitra Navratri 2026: आज नवरात्रि के दूसरे दिन होगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर माता का मंत्र, भोग और आरती

आज नवरात्रि के दूसरे दिन होगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर माता का मंत्र, भोग और आरती

वो अरबपति जिसने जंगलों पर खर्च कर दी अपनी आधी संपत्ति, कहते हैं प्रकृति का 'बादशाह'

वो अरबपति जिसने जंगलों पर खर्च कर दी अपनी आधी संपत्ति, कहते हैं प्रकृति का 'बादशाह'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mangal Shani Yuti: मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम

मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम

24hr में 100 करोड़ पार! Dhurandhar 2 ने Box Office पर मचाया ऐसा हाहाकार, 'जवान'-'पठान' और 'एनिमल' को भी टेकने पड़े घुटने

24hr में 100 करोड़ पार! Dhurandhar 2 ने Box Office पर मचाया ऐसा हाहाकार, 'जवान'-'पठान' और 'एनिमल' को भी टेकने पड़े घुटने

IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग; देखें टॉप-5 लिस्ट

IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग; देखें टॉप-5 लिस्ट

Homeधर्म

धर्म

Chaitra Navratri 2026: आज नवरात्रि के दूसरे दिन होगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर माता का मंत्र, भोग और आरती

चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों में दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. मां ब्रह्मचारिणी को जप, तप और संयम की देवी कहा जाता है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 20, 2026, 06:19 AM IST

Chaitra Navratri 2026: आज नवरात्रि के दूसरे दिन होगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर माता का मंत्र, भोग और आरती

maa brahmacharini ki puja vidhi (Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन शुरू चुका है. यह दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. ये दिन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए भी बेहद खास माना गया है. यही वजह है कि अगर इस दिन माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाये तो कुंडली के कमजोर ग्रह भी सकारात्मक असर दिखाने लगते हैं. अगर आप भी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र और भोग से अनजान हैं तो आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि से लेकर उनका विशेष मंत्र, प्रिय भोग और आरती...

मां ब्रह्मचारिणी का ग्रहों से है गहरा संबंध

चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों में दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. मां ब्रह्मचारिणी को जप, तप और संयम की देवी कहा जाता है. ज्योतिष शास्त्र में इनका संबंध मुख्य रूप से शक्तिशाली ग्रह चंद्र और मंगल ग्रह से है. अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र या मंगल कमजोर स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत जरूर रखना चाहिए. इससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है. कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होने के साथ ही जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है. 

मां ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप

नौ देवियों के दूसरे स्वरूप की मां ब्रह्माचारिणी का रूप सादगी और तपस्या का प्रतीक है. यहां सफेद कपड़ों में सजी मां के एक हाथ में जप माला और दूसरे में कमंडल लेकर खड़ी होती है. यह संयम और साधना की शक्ति को दर्शाता है. ज्योतिष में सफेद रंग को चंद्र का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि इस दिन सफेद वस्त्र पहनना बेहद शुभ होता है. 

यह है पूजा विधि

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि भी बेहद सरल है. इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करें. इसके बाद साथ सुथरे कपड़े धारण कर सफेद फूल, घी का दीपक, चंदन, रोली, अक्षत, चंदन, धूप-दीप और पान-सुपारी लें. पूजा स्थल का साफ सुथरा करें. यहां पर दीपक जलाये. मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और दीपक जलाएं. इसके बाद फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें. एक शांत जगह पर बैठकर मां का ध्यान करें. माता रानी पूजा आरती कर उन्हें भोग लगाये.

मंत्र

-“ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः”
-दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा..
ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि इस मंत्र का 108 बार जाप करने से चंद्र और मंगल दोनों संतुलित होते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता आती है.

माता रानी के प्रिय भोग

मां ब्रह्मचारिणी को फल विशेष प्रिय हैं. इनमें खासकर सेब, नाशपाती और पीले फल चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है. 

मां ब्रह्मचारिणी की आरती

जय अंबे ब्रह्माचारिणी माता.
जय चतुरानन प्रिय सुख दाता.
ब्रह्मा जी के मन भाती हो.
ज्ञान सभी को सिखलाती हो.
ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा.
जिसको जपे सकल संसारा.
जय गायत्री वेद की माता.
जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता.
कमी कोई रहने न पाए.
कोई भी दुख सहने न पाए.
उसकी विरति रहे ठिकाने.
जो तेरी महिमा को जाने.
रुद्राक्ष की माला ले कर.
जपे जो मंत्र श्रद्धा दे कर.
आलस छोड़ करे गुणगाना.
मां तुम उसको सुख पहुंचाना.
ब्रह्माचारिणी तेरो नाम.
पूर्ण करो सब मेरे काम.
भक्त तेरे चरणों का पुजारी.
रखना लाज मेरी महतारी.

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य  ज्योतिष पर आधारित हैं. इसके लिए डीएनए हिंदी जिम्मेदार नहीं है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mangal Shani Yuti: मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम
मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम
24hr में 100 करोड़ पार! Dhurandhar 2 ने Box Office पर मचाया ऐसा हाहाकार, 'जवान'-'पठान' और 'एनिमल' को भी टेकने पड़े घुटने
24hr में 100 करोड़ पार! Dhurandhar 2 ने Box Office पर मचाया ऐसा हाहाकार, 'जवान'-'पठान' और 'एनिमल' को भी टेकने पड़े घुटने
IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग; देखें टॉप-5 लिस्ट
IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग; देखें टॉप-5 लिस्ट
भारत के सबसे उम्रदराज बिजनेसमैन, 66 साल की उम्र में शुरू किया कारोबार और बना दी 21000 करोड़ की कंपनी
भारत के सबसे उम्रदराज बिजनेसमैन, 66 साल की उम्र में शुरू किया कारोबार और बना दी 21000 करोड़ की कंपनी
Business Ideas: वो 4 बिजनेस जिनकी हमेशा रहती है डिमांड, कम लागत में देते हैं मोटा मुनाफा
Business Ideas: वो 4 बिजनेस जिनकी हमेशा रहती है डिमांड, कम लागत में देते हैं मोटा मुनाफा
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 19 March: इन पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
इन पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
Shani-Surya-Shukra Chandrama Yuti:शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट,  19 मार्च से जो चाहें पाएंगे
शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट, 19 मार्च से जो चाहें पाएंगे
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लड़कों पर होता है मां का गहरा प्रभाव, इमोशनल गिल्ट में सक्सेस से कई बार रह जाते हैं वंचित
इन तारीखों पर जन्मे लड़कों पर होता है मां का गहरा प्रभाव, इमोशनल गिल्ट में सक्सेस से कई बार रह जाते हैं वंचित
13 Months Hindu Calendar: 2026 में हिंदू कैलेंडर वर्ष में 13 महीने का क्यों होगा? जानिए 2027 में कब शुरू होगा नव संवत्सर
2026 में हिंदू कैलेंडर वर्ष में 13 महीने का क्यों होगा? जानिए 2027 में कब शुरू होगा नव संवत्सर
Navratri 1st Day: पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक
पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक
MORE
Advertisement