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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि

चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि

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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि

चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि के बाद ज्वारे और कलश को भी विसर्जन किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी विधि और समय यानी कब करें. इसको लेकर असमंजस में रहते हैं तो आइए जानते हैं ज्वारे और कलश विसर्जन का समय और विधि...

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Nitin Sharma

Updated : Mar 27, 2026, 12:47 PM IST

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का कैसे और कब करें विसर्जन, जानें इसकी सही विधि

Jaware Kalash Visarjan Kab Or Kaise Kare

 

(Credit Image AI)

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इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 को हुई थी. नौ दिन बाद यानी आज 27 मार्च 2026 को नवमी तिथि के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाएगा. नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद और भोज आदि के बाद माता रानी को विदा किया जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग नवरात्रि के पहले दिन बोए जाने वाले जौ और कलश स्थापना को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आखिर नवमी के बाद इनका क्या करें. इन्हें कैसे और कब विसर्जन करें. अगर आपके भी मन में यह सवाल उठ रहा है तो आइए जानते हैं नवमी तिथि की समाप्ति के साथ ही जौ और कलश को कैसे और कब विजर्सन करना चाहिए...

दशमी तिथि पर करना चाहिए विसर्जन

27 मार्च को चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि है. इसके अगले दिन 28 मार्च को दशमी तिथि है. ऐसे में जौ और कलश का विसर्जन दशमी तिथि में किया जाता है. इस बार जौ और ज्वारे का विसर्जन 28 मार्च को करना चाहिए. इन्हें आप साफ नदी के बहते पानी बहा सकते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी की पूजा करें, दीप जलाएं और सभी ज्वारे को एकत्रित कर सिर पर रखकर पवित्र, नदी, तालाब या सरोवर पर लेकर जाये. इन्हें आप मिट्टी खोदकर या गमले में भी डाल सकते हैं.

कैसे करें ज्वारे और कलश का विसर्जन

कलश और ज्वारे का विसर्जन करने से पूर्व माता रानी की पूजा अर्चना करें. इसके बाद किसी नदी या मिट्टी में इन्हें दबाते समय मंत्रों का जाप करें. सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भगवति देहि मे. पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे.. महिषघ्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी. आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि देवि नमोस्तु ते.. इस मंत्र को बोलते हुए विधि विधान से कलश और ज्वारे को विसर्जित कर दें. 

नारियल को बांट दें

इस दौरान कलश के ऊपर रखे नारियल को गलती से भी विसर्जन न करें, बल्कि पूजन में इस्तेमाल किये गये इस नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में बच्चों और घर के सदस्यों में बांट दें. ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

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