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Chaitra Navratri Day 9: चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती

चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती

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Chaitra Navratri Day 9: चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती

आज 27 मार्च दिन शुक्रवार को नवरात्रि का नौवां दिन है. दुर्गा के नौवें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी. इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को भोजन कराया जाता है. आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजन विधि से लेकर मंत्र, भोग और आरती...

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Nitin Sharma

Updated : Mar 26, 2026, 04:10 PM IST

Chaitra Navratri Day 9: चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती

Maa Siddhidhatri Ki Kirpa

 

(Credit Image AI)

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चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है. इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है. इसके साथ ही इस दिन कन्याओं को पूजन किया जाता है. उन्हें माता रानी के प्रिय भोग को प्रसाद के रूप में दिया जाता है. इसके बाद ही उन्हें घर से भोजन और उपहार देकर विदा करते हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि नौवें दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित महानवमी की पूजा विधि, माता प्रिय भोग, मंत्र और आरती

मां सिद्धिदात्री का स्वरूप

मां सिद्धिदात्री ज्ञान, मोक्ष और सिद्धियों की देवी मानी जाती हैं. माता का स्वरूप दिव्य शांत और सौम्य है, माता रानी कमल के फूल पर विराजमान हैं. उनकी चार भुजाएं हैं. इनमें माता एक में शंख, दूसरे में चक्र रखती हैं. बाकी दो हाथों में कमल धारण करती हैं. माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है. माता रानी के आशीर्वाद से व्यक्ति सुख समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है. .

मां सिद्धिदात्री का भोग

नवरात्रि के नौवें दिन मां दुर्गा स्वरूपनी मां सिद्धिदात्री का प्रिय भोग हलवा, काले चने, पूड़ी, खीर और नारियल है. माता रानी को इन चीजों को भोग लगाने से मां की कृपा प्राप्त होती है. नवमी पर इन्हीं चीजों को पूजन और प्रसाद स्वरूप कन्याओं को खिलाया जाता है, जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है. 

मां सिद्धिदात्री के मंत्र

'ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः..'

मां सिद्धिदात्री प्रार्थना

'सिद्ध गन्धर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि.'
'सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी..'

मां सिद्धिदात्री स्तुति

'या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता.'
'नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः..'

मां सिद्धिदात्री कवच

'ॐकारः पातु शीर्षो माँ, ऐं बीजम् माँ हृदयो.'
'हीं बीजम् सदापातु नभो गृहो च पादयो..'
'ललाट कर्णो श्रीं बीजम् पातु क्लीं बीजम् माँ नेत्रम् घ्राणो.'
'कपोल चिबुको हसौ पातु जगत्प्रसूत्यै माँ सर्ववदनो..'

मां सिद्धिदात्री की आरती

जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता

तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता,

तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि

तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि..

कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम

जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम,

तेरी पूजा में तो न कोई विधि है

तू जगदम्बे दाती तू सर्वसिद्धि है..

रविवार को तेरा सुमरिन करे जो

तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो,

तुम सब काज उसके कराती हो पूरे

कभी काम उसके रहे न अधूरे..

तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया

रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया,

सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली

जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली..

हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा

महा नंदा मंदिर में है वास तेरा,

मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता

वंदना है सवाली तू जिसकी दाता..

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

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