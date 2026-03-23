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Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में किस दिन और कैसे करें कन्या पूजन, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के साथ ही कन्या पूजन करना बेहद शुभ और जरूरी होता है. इसमें छोटी सी गलती से भी नौ दिनों के व्रत के फल को छिन लेते हैं. 

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Nitin Sharma

Updated : Mar 23, 2026, 05:10 PM IST

Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में किस दिन और कैसे करें कन्या पूजन, जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Kanya Pujan Niyam 

 

(Credit Image AI)

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Kanya Pujan Niyam: चैत्र नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. इसकी शुरुआत कलश स्थापना से होती है, लेकिन व्रत पूर्ण कंजकों यानी कन्या पूजन के बाद ही पूर्ण होते हैं. कन्या पूजन व्रत के आखिरी दो दिन यानी अष्टमी और नवमी तिथि पर किया जाता है. इसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है. अगर आप इस साल चैत्र नवरात्रि पर पहली बार कन्या पूजा कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी बातें और नियम जान लें. 

इस दिन होगा कन्या पूजन

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हुई थी. वहीं अष्टमी तिथि 26 मार्च और नवमी तिथि 27 मार्च को रहेगी. इसलिए इन्हीं दो दिनों में विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाएगा. इसकी वजह कुछ लोगों का अष्टमी तिथि और कुछ का नवमी तिथि मनाना है. ऐसे में कन्या पूजन के बाद ही माता रानी को विदा किया जाता है और व्रत पूर्ण होते हैं.

इन जरूरी नियमों का रखें ध्यान

मान्यता है कि कन्या पूजन यानी कंजकों की पूजा के लिए 2 से 10 साल की कन्याओं का चुना जाता है. कुछ लोग नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन करते हैं, जो बेहद शुभ और अच्छा है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि पर करना जरूरी और अति शुभ है. अष्टमी या नवमी तिथि पर कंजक पूजन करने से पूर्व भगवान श्रीगणेश  और महागौरी की पूजा अर्चना जरूर करें. इसके बार कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें प्यार और श्रद्धा से भोजन कराएं. इसके बाद उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दें.  

कन्याओं के रूप

मान्यता के अनुसार, नवरात्रि में 2 वर्ष की कन्या को कन्या कुमारी का रूप माना जाता है. 3 वर्ष कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को मां कल्याणी, 5 वर्ष कन्या मां रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कलिका, 7 साल की कन्या चंडिका, 8 साल की कन्या मां शांभवी, 9 साल की मां दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं. वैसे तो ज्यादा से ज्यादा कन्याओं को घर में आमंत्रित कर भोजन करना शुभ होता है, लेकिन इनकी संख्या कम से कम 5, 7,9 या 11 होनी चाहिए.

कन्याओं के साथ बटुक को भी दें निमंत्रण

नवरात्रि में कन्याओं को निमंत्रित करने के साथ ही एक से 2 बालक जिन्हें लांगूर या बटुक कहा जाता है. उनको भी बुलाना जरूरी है. मान्यता के अनुसार यह बालक शक्ति एवं सिद्धपीठ की रक्षा करने वाले भगवान भैरव के समान होते हैं. कुछ जगहों पर कम से कम 3 बालक बुलाते हैं. इन्हें गणपति, हनुमान जी और भैरव का प्रतीक माना जाता है. 

कन्याओं को लगाये इन चीजों का भोग

कन्याओं को मां दुर्गा के रूप में माना जाता है. इन्हें भोजन में हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाये. कन्याओं को भरपेट खिलाकर ही भेजें. इसके साथ ही उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, वस्त्र, धन आदि जरूर भेंट करें. इसके बाद उनके पैर छूकर मंगलकामना करते हुए आशीवार्द प्राप्त करें. कन्या पूजन की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी कन्याओं को उनके घर तक या फिर अपने दरवाजे तक जाकर आदर एवं सम्मान के साथ विदा करना चाहिए. 

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

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