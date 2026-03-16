Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम

चैत्र नवरा​त्रि पर मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ ही सोलह श्रृंगार अर्पित किया जाता है. इससे माता रानी भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती है, लेकिन माता रानी को अर्पित इस श्रृंगार का दान करने का नियम क्या है, आइए जानते है...

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना और आराधना के लिए विशेष माना जाता है. यह हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है. इन नौ दिनों में माता की मूर्ति स्थापना के साथ उनके नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं. भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं. इस समय में माता रानी को उनका प्रिय भोग लगाने से लेकर चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल और अन्य सिंगार का सामान अर्पित किया जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि माता को यह सामान क्यों अर्पित किया जाता है. माता चढ़ाये गये सामान को दान कर सकते हैं या नहीं, अगर आप भी इसी असमंजस में रहते हैं तो आइए जानते हैं क्या करते हैं...

इसलिए माता को अर्पित किया जाता है सोलह श्रृंगार

मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद उन्हें भोग प्रसाद के साथ ही सोलह श्रृंगार चढ़ाना बेहद शुभ होता है. इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है. वहीं इस सोलह श्रृंगार के चढ़ाने की वजह इसे देवी शक्ति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाना है, जब भक्त माता को सोलह श्रृंगार अर्पित करते हैं, तो यह उनकी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है. इससे मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छा को पूर्ण कर घर में सुख और समृद्धि का संचार करती हैं.

आदर और भक्ति से है संबंध

चुनरी चढ़ाने की परंपरा के पीछे एक खास धार्मिक भाव भी जुड़ा हुआ है. चुनरी को सम्मान, रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है. जब भक्त माता के स्वरूप पर चुनरी अर्पित करते हैं, तो यह देवी के प्रति आदर और भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका होता है. कई लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना से भी माता को चुनरी चढ़ाते हैं.

माता को चढ़ाए गये श्रृंगार का क्या करें

अब सवाल यह उठता है कि पूजा में चढ़ाए गए श्रृंगार के सामान का क्या किया जाए. धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवी को अर्पित किया गया सोलह श्रृंगार का सामान शुभ और पवित्र माना जाता है. इसलिए इसे प्रसाद के रूप में घर की सुहागिन महिलाओं को दे देना चाहिए. इसे जरूरतमंद महिलाओं या कन्याओं को दान भी कर सकते हैं. क्योंकि यह देवी की कृपा को दूसरों तक बांटने का एक तरीका माना गया है.

कन्याओं को श्रृंगार का सामान देना होता है शुभ

ज्योतिषाचार्य की मानें तो नवरात्रि में कन्या पूजन के समय श्रृंगार का सामान दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है. इससे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. हालांकि यह पूरी तरह श्रद्धा और परंपरा पर आधारित होता है. इसलिए लोग अपनी आस्था के अनुसार इसे घर में भी रख सकते हैं या दान कर सकते हैं.

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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