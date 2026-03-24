Durga Stuti Path: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी

चैत्र नवरात्रि के नौ दिन ही माता रानी के होते हैं. इनमें मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन इनमें दो दिन अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत के साथ कन्या पूजन किया जाता है.

चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. इनमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है. नवरात्रि के नौ दिनों का बड़ा महत्व होता है. इसमें माता रानी की आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है. इसके साथ ही नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को दुर्गा स्तुति का पाठ करना बेहद लाभदायक और शुभ माना गया है. मान्यता है कि विधि विधान से दुर्गा स्तृति का पाठ करने मात्र से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है. व्यक्ति के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं. माता रानी की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

इन दो दिन जरूर करनी चाहिए मां दुर्गा की स्तुति

चैत्र नवरात्रि के नौ दिन ही माता रानी के होते हैं. इनमें मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन इनमें दो दिन अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत के साथ कन्या पूजन किया जाता है. मान्यता है कि इन दोनों दिनों में माता रानी की स्तुति करने से व्यक्ति के सभी पाप दोष और गलतियों को माता रानी क्षमा करती हैं. जीवन में सुख शांति और समृद्धि देते हैं.

यहां पढ़ें दुर्गा स्तुति का पाठ

सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके,

शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते..

श्री दुर्गा स्तुति

जय जग जननी आदि भवानी,

जय महिषासुर मारिणी मां .

उमा रमा गौरी ब्रह्माणी,

जय त्रिभुवन सुख कारिणी मां ..

हे महालक्ष्मी हे महामाया,

तुम में सारा जगत समाया .

तीन रूप तीनों गुण धारिणी,

तीन काल त्रैलोक बिहारिणी ..

हरि हर ब्रह्मा इंद्रादिक के,

सारे काज संवारिणी मां .

जय जग जननी आदि भवानी,

जय महिषासुर मारिणी मां

शैल सुता मां ब्रह्मचारिणी,

चंद्रघंटा कूष्मांडा मां .

स्कंदमाता कात्यायनी माता,

शरण तुम्हारी सारा जहां..

कालरात्रि महागौरी तुम हो

सकल रिद्धि सिद्धि धारिणी मां.

जय जग जननी आदि भवानी

जय महिषासुर मारिणी मां..

अजा अनादि अनेका एका,

आद्या जया त्रिनेत्रा विद्या.

नाम रूप गुण कीर्ति अनंता,

गावहिं सदा देव मुनि संता..

अपने साधक सेवक जन पर,

सुख यश वैभव वारिणी मां .

जय जगजननी आदि भवानी,

जय महिषासुर मारिणी मां..

दुर्गति नाशिनी दुर्मति हारिणी दुर्ग निवारण दुर्गा मां,

भवभय हारिणी भवजल तारिणी सिंह विराजिनी दुर्गा मां .

पाप ताप हर बंध छुड़ाकर जीवो की उद्धारिणी मां,

जय जग जननी आदि भवानी जय महिषासुर मारिणी मां..

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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