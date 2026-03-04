Chaitra Maas 2026: होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार

रंगों के त्योहार होली के साथ ही चैत्र माह की शुरुआत हो गई है. यह महीना हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है. इसमें हनुमान जयंती से लेकर चैत्र नवरात्रि आते हैं. आइए जानते हैं चैत्र महीने का धार्मिक महत्व क्या है.

होली के त्योहार के साथ ही चैत्र माह की शुरुआत हो गई है. हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना हिंदूओं का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है. इसी माह में नया संवत्सर 2083 शुरू होगा. चैत्र माह 4 मार्च से शुरू होकर अगले महीने 2 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 मार्च की शाम 5 बजकर 7 मिनट पर शुरू हुई थी. इसका समापन आज शाम 4 बजकर 48 मिनट पर हो जाएगा.

चैत्र माह का महत्व

चैत्र के महीने में ऋतु परिवर्तन होता है. इस महीने में ठंड की विदाई के साथ ही गर्मी दस्तक देती है. शरीर और मन दोनों को संतुलित करने की जरूरी होती है. यही वजह है कि चैत्र माह में व्रत, ध्यान और सात्विक जीवन पर जोर दिया जाता है. इन्हीं वजहों से धार्मिक दृष्टि से इस माह को विशेष और शुभ माना गया है.

चैत्र मास में हुई सृष्टि की रचना और मत्स्य अवतार

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, चैत्र माह वही महीना है, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी. इस माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी ने संसार की रचना शुरू की थी. इसी वजह से इस माह को सृजन और नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है. भगवान विष्णुने इसी महीने में मत्स्य अवतार लिया था. इसलिए इस माह से संरक्षण और धर्म रक्षा का भी संकेत मिलता है. यही नहीं चैत्र नवरात्रि में शक्ति की उपासना बहुत पुण्यदायी मानी गई है.

चैत्र माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहार

चैत्र माह की शुरुआत में ही धुलेंडी यानी रंगों का त्योहार होली पड़ता है. इस बार चैत्र माह की शुरुआत 4 मार्च 2026 से हुई है. इसमें पहले ही दिन होली, 6 मार्च 2026 को संकष्टी चतुर्थी 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी, 15 मार्च 2026 को पापमोचिनी एकादशी, 16 मार्च 2026 को प्रदोष व्रत, 17 मार्च 2026 को मासिक शिवरात्रि, 18 मार्च 2026 को चैत्र अमावस्या, 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी. इसके साथ ही गुड़ी पड़वा, उगादी होगी, 20 मार्च 2026 को चेटी चंड, 21 मार्च 2026 को गणगौर पूजा, 24 मार्च 2026 को चैती छठ, 26 मार्च 2026 को राम नवमी, 27 मार्च 2026 को नवरात्रि पारण, 29 मार्च 2026 को कामदा एकादशी, 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती और 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती व चैत्र पूर्णिमा पड़ेगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से