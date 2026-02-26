FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व

हर महीने के कृष्णपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है. यह तिथि विशेष रूप से पितरों को याद करने उसकी पूजा अर्चना और स्नान दान के लिए होती है. इस दिन कुछ उपाय करने मात्र से उनकी कृपा प्राप्त होती है. 

Nitin Sharma

Updated : Feb 26, 2026, 03:44 PM IST

Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
सनातन परंपरा में अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, पितृरों की पूजा स्नान और दान के लिए विशेष मानी जाती है. जब आकाश में चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है, तब माना जाता है कि पितृलोक की ऊर्जा पृथ्वी के सबसे पास होती है. इसी वजह से अमावस्या को पितरों की पूजा, तर्पण और दान के लिए बेहद फलदायक बताया गया है. 

इस दिन है पितृ अमावस्या

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार अमावस्या तिथि 18 मार्च 2026 को सुबह 08 बजकर 25 मिनट से शुरू होकर 19 मार्च 2026 को सुबह 06 बजकर 52 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर 19 मार्च को ही चैत्र अमावस्या का व्रत और पूजन किया जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पितरों का तर्पण करने से पितृदोष शांत होता है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है.

यह है पितर अमावस्या की पूजा विधि

चैत्र अमावस्या पर सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल, काला तिल और सफेद पुष्प डालकर पितरों को तर्पण करें. इस दिन पितृ सूक्त का पाठ करना या सुनने से पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति होती है. उनका आशीर्वाद मिलता है. पीपल वृक्ष की परिक्रमा और दूध, गंगाजल, तिल तथा गुड़ अर्पित करने की परंपरा भी विशेष फलदायी मानी गई है.

पितरों के साथ मिलती है मां लक्ष्मी की कृपा

यह दिन सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है. इस​ दिन घर की साफ-सफाई कर मुख्य दरवाजे पर लाल धागे वाली बाती से दीपक जलाना चाहिए. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करने से आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति होती है. 

कालसर्प दोष से मिलता है छुटकारा

अगर कुंडली में कालसर्प दोष लगा हुआ है तो चैत्र अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए. इससे चांदी के नाग-नागिन का पूजन कर उसे प्रवाहित कर देना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की बाधा दूर होती है. कालसर्प दोष से छुटकारा ​मिल जाता है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

