Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

धर्म
जीवित रहते हुए अपना श्राद्ध करने के बारे में बहुत कम सुना जाता है. दरअसल, श्राद्ध केवल मृत व्यक्ति का ही किया जाता है. हालाँकि, हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, जीवित रहते हुए भी अपना श्राद्ध किया जा सकता है, जिसे 'आत्मश्राद्ध' कहा जाता है.
आत्मश्राद्ध एक विशेष अनुष्ठान है जो आमतौर पर वे लोग करते हैं जिन्होंने या तो संन्यास ले लिया है या जिनको उम्मीद होती है कि उनके घर वाले उनकी मृत्यु के बाद उनका पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध नहीं करेंगे. तब ऐसे लोग अपने जीते जी खुद का श्राद्ध करते हैं.
यह श्राद्ध जीवित रहते हुए आत्मा की शांति और भवसागर से मुक्ति हेतु किया जाता है. यह आम लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन शास्त्रों (जैसे गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण) में इसका उल्लेख मिलता है. यह कर्म विशेष रूप से गया (बिहार) में फल्गु नदी के तट पर किया जाता है, क्योंकि यह पितृ तीर्थस्थल है और इसका फल अधिक फलदायी होता है. ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए इस स्थान पर श्राद्ध करने से पितृ पाप दूर होते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है.
अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?
स्वयं का श्राद्ध करना किसी विशिष्ट समय या तिथि पर निर्भर नहीं है, क्योंकि यह मृत्यु के बाद का श्राद्ध नहीं है. यह संन्यास दीक्षा लेने से पहले या जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का एक चरण पूरा कर लेता है और 'मृत्यु जैसी' अवस्था को अपना लेता है, तब किया जा सकता है. यह आमतौर पर पितृ पक्ष (भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष) या अमावस्या, एकादशी के उपयुक्त दिन पर एक पुजारी के मार्गदर्शन में किया जाता है. यदि आप संन्यासी नहीं हैं, तो यह अनुष्ठान किसी तीर्थ स्थल (जैसे गया या पडगया, आंध्र प्रदेश) में जाकर ही करना चाहिए, अन्यथा यह अनावश्यक हो सकता है. इसके लिए किसी कुल पुरोहित या ज्योतिषी से परामर्श लें, क्योंकि गलत तरीके से करने पर इसका कोई फल नहीं मिलेगा.
यह श्राद्ध श्रद्धापूर्वक और शास्त्रोक्त रीति से किया जाना चाहिए. यह सामान्य मरणोपरांत श्राद्ध (जैसे वर्षा श्राद्ध) से भिन्न है, जो मृत्यु के 12 महीने बाद या तिथि के अनुसार किया जाता है. आत्मश्राद्ध अत्यंत दुर्लभ है और प्रायः संन्यास से जुड़ा होता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
