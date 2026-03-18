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Navratri 2026: क्या सच में एक गलती से नाराज़ हो सकती हैं देवी? जानिए नवरात्रि के 9 जरूरी नियम क्या हैं

नवरात्रि में देवी की पूजा में आस्था के साथ अनुशासन का होना भी बहुत जरूरी माना जाता है. अगर आप पूजा-पाठ में भले कोई कमी न छोड़ रहे हों लेकिन अगर 9 में से 1 भी नियम को आपने तोड़ दिया तो तय है देवी आशीर्वाद नहीं देने वाली हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 18, 2026, 12:17 PM IST

Navratri 2026: क्या सच में एक गलती से नाराज़ हो सकती हैं देवी? जानिए नवरात्रि के 9 जरूरी नियम क्या हैं

 9 essential rules for Navratri. Photo Credit: AI
 

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नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का समय नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मसंयम की एक परंपरा भी है. इन नौ दिनों में लोग अपने खान-पान, दिनचर्या और विचारों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं. यही कारण है कि इसे आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर भी माना जाता है.धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि नियमों का पालन न करने पर देवी अप्रसन्न हो सकती हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं. उनका मानना है कि ये नियम व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.

आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला व्रत और सात्विक आहार शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को आराम देने का काम करता है. हालांकि, इसे हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अपनाना जरूरी है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

पोषण विशेषज्ञों के अनुसार व्रत के दौरान फल, साबूदाना, सिंघाड़ा और हल्के आहार लेने से शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती है. लेकिन लंबे समय तक भूखे रहने या पानी की कमी से कमजोरी आ सकती है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि मधुमेह, गर्भावस्था या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग व्रत रखने से पहले चिकित्सकीय सलाह जरूर लें. इससे धार्मिक आस्था और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकता है.

नियमों का धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ

नवरात्रि के नियम केवल पूजा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवनशैली से भी जुड़े होते हैं. इनमें स्वच्छता, संयम, और सकारात्मक सोच को महत्व दिया जाता है. यह नियम व्यक्ति को नकारात्मक आदतों से दूर रखने और एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं. इसलिए इन्हें सख्ती के बजाय एक अनुशासन के रूप में देखा जाना चाहिए.

नवरात्रि के 9 प्रमुख नियम

नवरात्रि के दौरान कुछ सामान्य नियमों का पालन किया जाता है, जो परंपराओं से जुड़े हैं और पीढ़ियों से आगे बढ़ते आए हैं.

पहला नियम: व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना और प्याज-लहसुन से परहेज रखना.
दूसरा नियम: घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई बनाए रखना.
तीसरा नियम: रोजाना माता की पूजा और आरती करना.
चौथा नियम: नकारात्मक विचारों और क्रोध से दूर रहना.
पांचवां नियम: ब्रह्मचर्य का पालन करना.
छठा नियम: शराब और तंबाकू से दूरी बनाए रखना.
सातवां नियम: व्रत के दौरान बाल और नाखून न काटना .
आठवां नियम: काले कपड़ों से बचना और हल्के या पारंपरिक रंग पहनना.
नौवां नियम: व्रत का समापन विधि-विधान से करना और कन्या पूजन करना.

क्या सच में देवी नाराज़ हो सकती हैं?

धार्मिक मान्यता में देवी की नाराजगी को प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है. इसका मतलब यह है कि नियमों का पालन न करने से व्यक्ति अपने अनुशासन और साधना से भटक सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसे डर के बजाय आत्मअनुशासन और आत्मनिरीक्षण के रूप में समझना चाहिए. नवरात्रि का मूल उद्देश्य व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाना है, न कि भय पैदा करना.

आस्था और संतुलन का संदेश

नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है. यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मकता की ओर एक कदम है. इसलिए नियमों को बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में अपनाना चाहिए, जिससे जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहे.

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