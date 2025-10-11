What to buy on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी के बदले खरीदें ये सस्ती चीजें, मां लक्ष्मी होंगी ज्यादा खुश और बरसने लगेगा धन

Buy these inexpensive items on Dhanteras: दिवाली पांच दिनों का त्योहार है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है. ऐसा माना जाता है कि यह दिन परिवार में सुख, समृद्धि और धन-संपत्ति लाता है. कई लोग इस दिन सोना-चाँदी खरीदते हैं. अगर वे इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या खरीदना शुभ रहेगा?

हिंदू धर्म में साल भर कई त्योहार मनाए जाते हैं. इन्हीं में से एक है धनतेरस का त्योहार, जिसे दिवाली के पांच दिवसीय त्योहार की शुरुआत माना जाता है. इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं. यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन घर-परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप सोना-चांदी नहीं खरीद सकते, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है. जो आपके घर में सुख-समृद्धि लाती हैं.

वैदिक पंचांग के अनुसार, धनतेरस तेरस तिथि के दिन मनाया जाता है. इस बार तेरस तिथि शनिवार, 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे शुरू होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 बजे समाप्त होगी. हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, अर्थात वह तिथि जो सूर्योदय के समय होती है. इस वर्ष तेरस तिथि 18 अक्टूबर को सूर्योदय के समय शुरू होगी. इसलिए, धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर, 2025 को मनाया जाएगा.



धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना माना जाता है शुभ



पीतल: पीतल को भगवान धन्वंतरि की धातु माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि पीतल के बर्तन खरीदने से घर में स्वास्थ्य, सौभाग्य और 13 गुना धन की वृद्धि होती है.



झाड़ू: धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है. झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि नई झाड़ू घर से दरिद्रता दूर करती है और सुख-समृद्धि लाती है. झाड़ू को घर लाने और उसका उपयोग करने से पहले उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए.



धनिया: धनतेरस के दिन धनिया खरीदकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करना शुभ माना जाता है. धनिया धन का प्रतीक माना जाता है. इनकी पूजा करने के बाद इन्हें अपने खजाने या धन स्थान पर रखने से समृद्धि आती है.

गोमती चक्र: गोमती चक्र को बहुत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है. धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने खजाने में रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है. साथ ही, ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.



कोड़ी: पीली कोड़ी देवी लक्ष्मी से जुड़ी होती है. धनतेरस के दिन कोड़ी खरीदें और उन्हें हल्दी से रंगें (अगर वे पहले से रंगी हुई न हों). दिवाली की रात पूजा करने के बाद उन्हें अपने खजाने में रखें. ऐसा करने से हमारे घर में धन का प्रवाह बना रहता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

