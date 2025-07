धर्म

बिजनेस और नौकरी पर लग गया है दांव तो समझ लें कुंडली में बुध है कमजोर, सक्सेस के लिए ऐसे करें ग्रह को मजबूत

What happens if Mercury defect in Horoscope: ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, संचार, संवाद, व्यापार का कारक माना जाता है. तो आइए जानते हैं बुध दोष क्या है और इसे कैसे पहचानें और इसके ज्योतिषीय उपाय क्या हैं.

कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होने पर क्या होता है?