Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा

Budh Dosh Ke Upay: हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म के बाद उसके नाम के साथ ही कुंडली बन जाती है. कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें 9 ग्रह विराजमान होते हैं. इन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन से लेकर उसके भाग्य तक पर पड़ता है. ग्रहों के अच्छी स्थिति में होने पर लाभ की प्राप्ति होती है तो वहीं कुंडली में ग्रह दोष होने पर व्यक्ति को भारी नुकसान झेलना पड़ता है. इसी में बुध ग्रह दोष भी बेहद नुकसानदायक होता है. इससे बचने के लिए बुधवार को ये उपाय कर आप इसके अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं...

पंचांग के अनुसार, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसमें राहुकाल का समय दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से शुरू होकर 1 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. वहीं इस तिथि पर कोई विशेष त्योहार नहीं है, लेकिन आप वार के हिसाब से बुधवार का व्रत रख सकते हैं. अगर किसी आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो इसदिन इन विशेष उपाय को अपनाकर इससे बच सकते हैं.

भगवान गणेश और बुध को समर्पित

पुराणों और ज्योतिष के अनुसार, बुधवार का दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश और ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह को समर्पित है. बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार और संचार के देवता माने जाते हैं. मान्यता है कि इस दिन गणेश पूजा, मूंग दाल दान, हरे वस्त्र पहनना और वाणी पर नियंत्रण रखना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह दोष है. उन्हें पश्चिम दिशा की यात्रा से बचना चाहिए. यह दिन नई शुरुआत, पढ़ाई और व्यापारिक सौदों के लिए शुभ होता है, जिससे सौभाग्य और समृद्धि मिलती है.

इस दिन करें विशेष पूजा

इस तिथि पर विशेष पूजा करने के लिए जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म स्नान आदि करके मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें. एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर पूजन सामग्री रखें, फिर ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) की ओर मुख करके आसन पर बैठें जाये. श्री गणेश को दूर्वा और पीले पुष्प अर्पित करें, साथ ही बुध देव को हरे रंग के वस्त्र चढ़ाएं. पूजा के दौरान श्री गणेश और बुध देव के "ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा.." मंत्रों का जाप करें. फिर व्रत कथा सुनें और उनकी पूजा करें. अंत में, श्री गणेश को हलवा का भोग लगाएं और फिर श्री गणेश व बुध देव की आरती करें. पूजा समाप्त होने पर भोग को प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें.

