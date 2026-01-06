FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'धुरंधर' और 'कंतारा' नहीं, इम्तियाज अली ने इस 'फ्लॉप' फिल्म को बताया 2025 की बेस्ट मूवी

'धुरंधर' और 'कंतारा' नहीं, इम्तियाज अली ने इस 'फ्लॉप' फिल्म को बताया 2025 की बेस्ट मूवी

XAT Response Sheet 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट जारी, xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

XAT Response Sheet 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट जारी, xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

जानें कौन हैं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, किन उपलब्धियों के बल पर मिला बड़ा मौका?

जानें कौन हैं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, किन उपलब्धियों के बल पर मिला बड़ा मौका?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह

कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह

दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला

दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला

Homeधर्म

धर्म

Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा

पुराणों और ज्योतिष के अनुसार, बुधवार का दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश और ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह को समर्पित है. बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार और संचार के देवता माने जाते हैं.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 06, 2026, 01:52 PM IST

Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Budh Dosh Ke Upay: हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म के बाद उसके नाम के साथ ही कुंडली बन जाती है. कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें 9 ग्रह विराजमान होते हैं. इन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन से लेकर उसके भाग्य तक पर पड़ता है. ग्रहों के अच्छी स्थिति में होने पर लाभ की प्राप्ति होती है तो वहीं कुंडली में ग्रह दोष होने पर व्यक्ति को भारी नुकसान झेलना पड़ता है. इसी में बुध ग्रह दोष भी बेहद नुकसानदायक होता है. इससे बचने के लिए बुधवार को ये उपाय कर आप इसके अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं...

पंचांग के अनुसार, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं है. इसमें राहुकाल का समय दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से शुरू होकर 1 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. वहीं इस तिथि पर कोई विशेष त्योहार नहीं है, लेकिन आप वार के हिसाब से बुधवार का व्रत रख सकते हैं. अगर किसी आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो इसदिन इन विशेष उपाय को अपनाकर इससे बच सकते हैं. 

भगवान गणेश और बुध को समर्पित

पुराणों और ज्योतिष के अनुसार, बुधवार का दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश और ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह को समर्पित है. बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार और संचार के देवता माने जाते हैं. मान्यता है कि इस दिन गणेश पूजा, मूंग दाल दान, हरे वस्त्र पहनना और वाणी पर नियंत्रण रखना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह दोष है. उन्हें पश्चिम दिशा की यात्रा से बचना चाहिए. यह दिन नई शुरुआत, पढ़ाई और व्यापारिक सौदों के लिए शुभ होता है, जिससे सौभाग्य और समृद्धि मिलती है.

इस दिन करें विशेष पूजा

इस तिथि पर विशेष पूजा करने के लिए जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म स्नान आदि करके मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें. एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर पूजन सामग्री रखें, फिर ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) की ओर मुख करके आसन पर बैठें जाये. श्री गणेश को दूर्वा और पीले पुष्प अर्पित करें, साथ ही बुध देव को हरे रंग के वस्त्र चढ़ाएं. पूजा के दौरान श्री गणेश और बुध देव के "ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा.." मंत्रों का जाप करें. फिर व्रत कथा सुनें और उनकी पूजा करें. अंत में, श्री गणेश को हलवा का भोग लगाएं और फिर श्री गणेश व बुध देव की आरती करें. पूजा समाप्त होने पर भोग को प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा
कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह
कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह
दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला
दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला
‘धुरंधर’ में अधूरी रह गई रणवीर सिंह की जंग.. ये है वो 7 सस्पेंस, जो सीक्वल की कहानी को बनाएंगे और रोमांचक
‘धुरंधर’ में अधूरी रह गई रणवीर सिंह की जंग.. ये है वो 7 सस्पेंस, जो सीक्वल की कहानी को बनाएंगे और रोमांचक
कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी
कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन 'हौसले की डिग्री' से पास कीं 12 सरकारी परीक्षाएं, जानें IPS संदीप चौधरी की सक्सेस स्टोरी
MORE
Advertisement
धर्म
Sakat Chauth 2026: कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें तिल चौथ की पूजा विधि से लेकर इसका महत्व और शुभ मुहूर्त
Vivah Muhurat: जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त  
जनवरी में नहीं गूंजेगी इसबार शहनाई, यहां पढ़ें 2026 में कब-कब हैं विवाह मुहूर्त
Premanand Ji Maharaj: क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
क्या नाम में बदलने से चमक सकती हैं आपकी किस्मत, जानें इसको लेकर क्या बोले प्रेमानंद महाराज
Grahan 2026: 2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक
2026 की शुरुआत से लेकर अंतिम तक लगेंगे 4 ग्रहण, एक का भारत में लगेगा सूतक
January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement