महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते

धर्म
महाशिवरात्रि भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीजें अगर आप घर लाते ही आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी और तरक्की और सफलता के रास्ते खुल जाएंगे. क्या हैं ये 4 चीजें चलिए जानें जो शिवजी को प्रसन्न करती हैं और आपके घर-परिवार में सौभाग्य लेकर आती हैं.
महाशिवरात्रि 2026 माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के साथ ही शिव परिवार की पूजा का विशेष महत्व होता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से वैवाहिक समस्याओं का समाधान होता है और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है.
महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है और अगर आप इस दिन कुछ चीजें आप घर ले आएंगे तो आपकी जिंदगी में चल रही सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी. आइए जानते हैं महाशिवरात्रि 2026 के दिन हमें कौन-कौन सी वस्तुएं घर लानी चाहिए.
1. रुद्राक्ष
धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बना एक मनका है. इसी कारण रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना जाता है. महाशिवरात्रि के दिन, भगवान शिव के अंश के रूप में पूजे जाने वाले रुद्राक्ष को घर में लाने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार के सदस्यों को मन की शांति मिलती है.
2. शिवलिंग
जहाँ अन्य देवी-देवताओं की पूजा तस्वीरों और मूर्तियों के रूप में की जाती है, वहीं शिवलिंग की पूजा विशेष महत्व रखती है. शिवलिंग की पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी दुख दूर हो जाते हैं. भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग को घर लाना चाहिए. घर में शिवलिंग की पूजा करने से वास्तु दोष दूर होते हैं, तनाव दूर होता है और पूर्वज प्रसन्न होते हैं.
3. नंदी प्रतिमा
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नंदी शिव का वाहन है. किसी भी शिव मंदिर में जाने पर हमें शिव की प्रतिमा या चित्र के सामने नंदी दिखाई देगा. नंदी के बिना, चाहे आप कितनी भी शिव पूजा करें, उस पूजा से आपको कोई लाभ या फल नहीं मिलेगा. यदि आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो महाशिवरात्रि पर चांदी या पीतल की नंदी प्रतिमा घर लाकर भगवान के शयनकक्ष में रखें और पूजा करें. यह कार्य में आने वाली समस्याओं का संकेत देता है.
4. बिल्व पत्र और शमी का पौधा
बिल्व पत्र और शमी का पौधा भगवान शिव को प्रिय वस्तुओं में से हैं. भगवान शिव को बिल्व पत्र और शमी अर्पित करना उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है. महाशिवरात्रि 2026 पर बिल्व पत्र और शमी का पौधा घर लाएँ. इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन-संपत्ति में वृद्धि होगी.
महाशिवरात्रि 2026 के दिन, भगवान शिव को प्रिय इन चारों वस्तुओं को घर लाने से आपको उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी. ये वस्तुएं दुःख, नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगी.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
