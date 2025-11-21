FacebookTwitterYoutubeInstagram
किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे

धर्म

Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ 

Premanand Maharaj, Khandit Murti: जब भी भगवान की मूर्ति खराब हो जाती है, या फिर साफ-सफाई करते समय हाथ लग जाने से टूट जाती है, तो लोगों के दिमाग में कुछ अमंगल होने की शंका घेर लेती है. आइए जानें इसपर क्या है प्रेमानंद जी महाराज की राय... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 21, 2025, 09:21 PM IST

Khandit Murti, Premanand Maharaj: हिंदू धर्म में घर में रखी मूर्ति का टूट जाना या खंडित होना अशुभ माना जाता है. जब भी भगवान की मूर्ति खराब हो जाती है, या फिर साफ-सफाई करते समय हाथ लग जाने से टूट जाती है, तो लोगों के दिमाग में कुछ अमंगल होने की शंका घर कर लेती है. लेकिन, क्या सच में भगवान की मूर्ति खंडित होना कोई अपशगुन का इशारा है? इस बारे में प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, वीडियो में एक व्यक्ति ने पूछा कि घर में भगवान जी का विग्रह स्वरूप गलती से टूट जाए तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? आइए जानें इसपर प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा... 

क्या है प्रेमानंद जी महाराज का कहना? 

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, घर में भगवान जी का विग्रह स्वरूप गलती से टूट जाए तो इसका कोई अमंगल अर्थ नहीं होता है. सभी मूर्तियां पत्थर, धातु या फिर मिट्टी से बनी होती हैं, ये सभी पदार्थ नाशवान हैं. ऐसे में अगर मूर्ति गिरकर टूट जाए, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. 

यह भी पढ़ें: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

अगर कोई मूर्ति टूट जाए तो पवित्र नदी में जैसे गंगा या यमुना के किनारे मिट्टी में सम्मानपूर्वक समाधि दे देनी चाहिए, इसके बदले नई मूर्ति स्थापित कर लेनी चाहिए. प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पूजा का असली आधार मूर्ति नहीं, बल्कि भावना है. मूर्ति बदली जा सकती है, पर भगवान अविनाशी हैं. 

मूर्ति नहीं, भगवान अविनाशी हैं

प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर मंदिर या घर में आग लग जाए या कोई आपदा आ जाए तो मूर्ति भौतिक रूप से नष्ट ही हो जाएगी, पर भगवान नहीं. आग भी तो भगवान की ही शक्ति है. आग में मूर्ति का नष्ट होना केवल “माया का नाश” है, प्रभु का नहीं. जैसे शरीर जलती है, पर आत्मा नहीं. इसी तरह विग्रह नष्ट हो सकता है पर भगवान उसकी सीमा में नहीं आते हैं.  

मूर्ति, पर्दे, भवन में आग लगना

प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि यह जगत परिवर्तनशील है और जो भी भौतिक रूप है वह एक समय पर नष्ट हो ही जाएगी. अक्सर तारों की खराबी, पर्दों की आग या असावधानी से मंदिरों में मूर्तियां या सिंहासन जल जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को कोई हानि पहुंची है. भगवान किसी भी स्थिति में अविनाशी हैं और मूर्ति, पर्दे, भवन ये सब विनाशी हैं. ऐसे समय आने पर परिवर्तन होना स्वाभाविक है.  

असली प्रतिष्ठा है भाव

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, मूर्ति में भगवान की उपस्थिति हमारी भावना के कारण होती है और मूर्ति तो पत्थर, धातु या रंग से बनी एक आकृति है, हमारा प्रेम इसे दिव्यता प्रदान करता है. इसलिए मूर्ति टूट जाए, तो दुखी नहीं होना है. ऐसी स्थिति में नई मूर्ति स्थापित कर प्रेम और श्रद्धा से पूजा जारी रखें. 

