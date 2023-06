Brahma Muhurat: सुबह के 4 बजे गलती से भी न करें ये काम, अगर नहीं समझें बात तो जीवन में नहीं जुड़ेगा पैसा

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुबह उठने के बाद कई कार्यों को करने की मनाही है. सुबह ब्रह्म मुहूर्त (Brahma Muhurat) के समय कई कार्यों को करने से परहेज करना चाहिए. पुराणों के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना (Brahma Muhurat Benefits) जाता है. यह मुहूर्त (Brahma Muhurat) सुबह 4 से 5ः30 तक होता है. इस समय भगवान की पूजा अर्चना करने से शुभ फल (Brahma Muhurat Benefits) मिलते हैं. ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कई लाभ मिलते हैं. इस दौरान व्यक्ति को भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए. सुबह 4 बजे इन कामों को करने से घर में दरिद्रता छाई रहती हैं. तो चलिए बताते हैं कि सुबह 4 बजे किन कार्यों को नहीं करना चाहिए.

सुबह 4 बजे न करें ये काम (Never Do These Works In Brahma Muhurat)

भूलकर भी न बनाएं शारीरिक संबंध

सुबह 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है ब्रह्म मुहूर्त भगवान की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ समय होता है. ऐसी मान्यता है कि इस समय शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए. इस दौरान संभोग करने को वर्जित माना जाता है. ऐसा करने से व्यक्ति की आयु कम होती है.

भोजन न करें

अक्सर लोग उठने के तुरंत बाद ही चाय पीते हैं. हालांकि यह गलत हैं ऐसा करना स्वास्थ्य की दृष्टि से गलत होता है. ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से रोग आपको घेर लेते हैं.

ब्रह्म मुहूर्त में न करें शोर

ब्रह्म मुहूर्त को पूजा-अर्चना के लिए शुभ माना जाता है. ऐसे में कई लोग सुबह 4 बजे उठकर जोर-शोर से पूजा-पाठ करने लगते हैं. हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी प्रकार का शोर करना गलत है. इस दौरान बातचीत भी नहीं करनी चाहिए.

नकारात्मक विचारों से बचें

सुबह का समय सोच-विचार करने के लिए बिल्कुल उचित होता है. यह समय व्यक्ति के खास निर्णय लेने के लिए अच्छा होता है. ऐसे में इस बात का ध्यान रखें की आपके मन में ब्रह्म मुहूर्त के समय नकारात्मक विचार न आए. यह आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

